雅茗-KY續拓手搖飲版圖 今年4大目標助攻

（中央社記者江明晏台北28日電）雅茗-KY總經理盧小慧表示，今年內部已定出中國新開門市超過300家、新型店占比逾3成、海外店數成長50%，及採購毛利成長5%等4大目標，並看好今年中國市場成長速度大幅增強。

旗下有快樂檸檬手搖飲品牌的業者雅茗-KY今天召開法說會，董事長吳伯超強調，茶飲店在全球具備剛性需求實力，歷經去年體質調整後，「雅茗已經準備好了」。

盧小慧也表示，今年內部已定出中國新開門市超過300家、新型店占比逾3成、海外店數成長50%，及採購毛利成長5%等4大目標。

截至第一季底，雅茗總店數1014家，其中快樂檸檬總店數952家，占總店數比重94%，而加盟總店數902家，占比89%。

在中國手搖茶市場，盧小慧表示，雅茗-KY今年聚焦華北和西南布局，主要是因這二大區域都是去年開店速度快且效益高的地方，雅茗今年也持續強強聯盟，例如攜天貓開校園店，業績成果是一般店的2.5倍、攜手廈門網吧等。整體在中國今年目標新開門市300至350家，並升級新店型，目標占比達總店數的30%以上。

而在海外市場的部分，盧小慧說，第一季底海外總店數達82家，北美目前占店數比重約60%，將會「聚焦北美日、孵化大東亞」，除了北美和日本積極展店，在越南、印尼和菲律賓也簽下代理商，目標今年海外營收占比突破10%，店數成長50%，隨著規模擴大，採購毛利將成長5%。（編輯：趙蔚蘭）1080528