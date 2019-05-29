群創車用顯示技術獲美通用汽車供應商創新獎

（中央社記者潘智義台北29日電）群創光電今天表示，以創新車用顯示器技術，高規品質、快速透明與即時供應物流績效，獲美國通用汽車頒發美國通用2018年供應商創新獎。

群創光電新聞稿指出，美國通用汽車在5月16日於密西根沃倫市舉辦第27屆年度供應商頒獎典禮，群創光電獲頒2018年供應商創新獎（2018 GM Award- Coveted Supplier InnovationAward），全球僅4家供應商獲此大獎，群創光電也是唯一的台灣企業。

群創車用暨航太營運總處長魯迅（Lucien Van Riel）表示，很榮幸獲得美國通用2018年供應商創新獎。群創自豪過去8年成為通用汽車長期合作夥伴之一，因為創新得到肯定。

魯迅指出，群創提出的GO BLACK技術，令人驚豔的極致黑表現，創新顯示器技術大幅改善觸控顯示器的反射率，面板關機時，螢幕與外框呈現均黑，有如一體成型，這是車用面板一大突破高規品質質量，獲得通用汽車肯定。

群創說，最令人嚮往供應商創新獎由全球通用汽車採購，工程技術，品質，製造和物流管理人員組成的團隊，從產品採購、全球採購、製造服務、客戶服務、售後服務以及物流等方面做完整嚴格的績效評核。美國通用從15個國家、133個最佳供應商中，最後決定4家公司在創新方面表現優異，分別來自美國、加拿大、日本與台灣的群創光電。（編輯：蘇志宗）1080529