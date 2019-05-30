更多編輯台推薦新聞：
特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

綜所稅申報剩不到3天 還有86萬戶沒報稅
產經

綜所稅申報剩不到3天 還有86萬戶沒報稅

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

精材股東會改選董事 今年業績須觀察美中貿易戰

最新更新：2019/05/30 11:30

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）半導體晶圓封裝廠精材今天召開股東會，順利改選董事。展望下半年，精材預期業績有機會較上半年佳，不過今年須觀察美中貿易戰影響，仍保守看待業績。

展望今年布局，精材在致股東報告書指出，將再投入資源進行8吋銅導線矽穿孔技術精進專案，也持續在各項客戶專案中，配合特殊需求著手開發元件薄化製程或創新的模組技術，協助客戶產品進入新應用領域。

觀察產品應用端，精材表示，晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層（Post Passivation Interconnect）技術，已擴展到汽車、工業、醫療、監控裝置等產品應用，積極擴展車用感測器、生物辨識、微機電、功率及射頻元件等封裝服務。

展望氮化鎵（GaN）在5G高頻功率元件應用，精材表示深耕氮化鎵晶圓級後護層技術，若市場成熟，可望成為重要成長引擎。

在微機電封裝布局，精材持續提升微型化及效率，正與客戶進行封裝技術合作，期待1年到2年內開花結果。

法人預估，精材第2季業績有機會較第1季佳，力拚轉盈。

精材去年全年合併營收新台幣47.14億元，較前年成長15.6%，去年稅後虧損13.52億元，每股稅後虧損4.99元。

精材今年第1季稅後虧損3.26億元，每股稅後虧損1.2元。今年4月自結合併營收新台幣2.56億元，較去年同期成長19.8%，累計今年前4月自結合併營收8.18億元，較去年同期減少35.1%。（編輯：楊玫寧）1080530

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報