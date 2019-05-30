晶宏估第2季毛利率略改善 第3季底回復正常

（中央社記者張建中台北30日電）晶宏第1季毛利率跌破4成關卡，滑落至37.35%，創民國103年上櫃來新低紀錄，董事長徐豫東今天表示，第2季毛利率可望略為改善，最快第3季底可回至正常水準。

面板驅動IC廠晶宏下午參加證券櫃檯買賣中心舉辦的業績發表會，徐豫東指出，第1季在電子標籤需求強勁，出貨大幅成長帶動下，季營收攀高至新台幣3.26億元，創歷年同期新高紀錄。

只因去年第2季及第3季高價取得的晶圓開始出貨，造成成本增加，影響今年第1季毛利率滑落至37.35%，徐豫東表示，為避免8吋晶圓產能吃緊與漲價問題，晶宏預計今年底或明年初將轉用12吋晶圓。

徐豫東說，晶宏毛利率不會再下滑，第2季毛利率可望較第1季略為改善，預期最快第3季底至第4季應可回至正常水準。

受客戶調整產品組合影響，晶宏4月營收滑落至8769萬元，創26個月新低，徐豫東表示，電子標籤終端需求將持續不斷成長，市場前景依然看好，晶宏目前市占率7成，將積極穩固領先地位。

至於STN面板驅動IC方面，徐豫東說，STN面板市場不會不見，將持續有新應用機會，整合STN面板驅動與觸控晶片產品將搶攻音響與手持醫療設備等市場，預計今年下半年或明年將開始挹注業績。

車載市場方面，徐豫東表示，隨著市場逐步轉為採用薄膜液晶顯示器，晶宏車載產品逐年逐季衰退；不過，新設計的車載產品將搶攻車前市場，並可望帶動車載產品回到104年至105年的高峰水準。（編輯：蘇志宗）1080530