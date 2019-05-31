蘋概3雄領軍 台股大漲115點收復年線

（中央社記者潘智義台北31日電）受到中國不會透過制裁蘋果來反制美國激勵，蘋概3雄今天上漲，帶動台股收盤大漲115.50點，收復年線10417點關卡。法人認為，台股短線反彈，但若要連續大漲恐怕不易。

加權指數終場收在10498.49點，上漲115.50點，成交值新台幣1237.96億元，八大類股幾乎全面上揚，機電類股漲勢強勁，上漲1.57%。週線上漲170.21點，月線下跌469.24點。

蘋概3雄中台積電收在235.5元，上漲1.95%。大立光收在3770元，大漲5.01%。鴻海收在73.9元，上漲0.68%。

受美國將對墨西哥商品課稅影響，在墨西哥設廠的超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技盤中摜至跌停價324元，收在327元，重挫9.17%。

針對中國電信大廠華為遭美國圍堵封殺後，中方是否會對美國蘋果公司採取報復手段，中國商務部說，所有在中國外資企業的合法權益「都將得到中國政府的保護」。

新光投信董事長劉坤錫表示，由於中國大陸表達不會透過制裁蘋果來反制美國，蘋概3雄晶圓代工龍頭台積電、大立光和鴻海上漲，尤其是大立光、台積電大漲，帶動今天台股走高。

劉坤錫指出，台積電、大立光占台股權值高，今天台股大漲就是靠這兩檔股票領頭，但美中貿易戰充滿變數，美中兩國一有動作，全世界都受影響，畢竟雙方遲未簽定協議，到底結果是樂觀收場，還是不好的結局，現在完全無法做明確的判斷。

他說，現階段適合價值型投資，選擇股價跌深，基本面不錯的個股，股東會配息較佳的高殖利率股也可留意。（編輯：楊玫寧）1080531