台塑化：並非美國設廠生產成本就比較高

（中央社記者潘智義台北2日電）台塑石化上週五股東會宣布，在美國新建乙烷裂解廠，力拚第3季通過環評。台塑石化執行副總經理林克彥今天表示，並非美國生產成本就比較高，目前在美國取得乙烷成本最低。

林克彥解釋，石化業與電子產業評估設廠的思考模式不盡然相同，不是人工便宜就好；在美國採用乙烷裂解生產乙烯，每噸約100美元的原料成本，但中國大陸不產乙烷，採輕油裂解方式生產乙烯，每噸原料成本約540美元，生產乙烯的原料成本不一樣，再製成下游產品成本也不相同。

他說，當然在美國新建乙烷裂解廠生產乙烯，除了原料成本低很多，但仍需考量建廠成本，還有人工成本明顯較高，也須負擔更高的企業社會責任；且美國的乙烯市場沒那麼大，產品勢必有很大部分外銷，也需要運費及關稅的成本。

他強調，台塑石化在美國生產的乙烯及下游乙二醇將不以回銷亞洲為目的，經評估市場優勢後，該銷往歐洲、在美國內銷，或是賣到其他市場都以當時市況為準。

台塑石化自2015年規劃，投資94億美元在美國路易斯安那州新建乙烷裂解廠，是台塑石化近年最大的投資案，將建置年產能240萬噸的乙烯產線，並生產乙烯下游產品聚乙烯、乙二醇；同時建置年產能60萬噸的丙烯產線，並生產下游產品聚丙烯。（編輯：林興盟）1080602