ZenFone商標遭印度法院裁定禁用 華碩：會上訴

中央社記者康世人新德里6日專電）華碩準備在印度銷售最新手機ZenFone 6，但德里高等法院上週發布暫行命令，裁定華碩用的Zen或ZenFone商標侵犯印度一家公司的商標，因而禁止使用，華碩表示將上訴。

華碩印度分公司今天發出聲明表示，華碩的法律團隊正與印度德里高等法院合作，解決印度公司Zen Mobile與華碩ZenFone的商標訴訟。

聲明說，華碩電腦公司（AsusTek Computer Inc.）在印度的智慧型手機、筆記型電腦和其他產品的供應，及華碩所有產品的技術支援和售後服務，對消費者都保持不變。

華碩印度分公司電腦與電競發展總經理蘇冠豪向中央社記者表示，華碩將會繼續上訴。

專業手機媒體Android Central昨天報導，印度企業Telecare Network提出告訴，表示公司2008年註冊Zen和Zen Mobile為商標，在印度銷售手機，但華碩2014年起以ZenFone商標在印度銷售手機，可能會在民眾心中造成「混淆」。

Telecare Network聲稱，華碩2014年進入印度市場，所使用Zen相關商標是依靠Telecare Network「在市場創造的信譽」。

華碩反駁，Zen（日語的「禪」）是源自佛教的一個通用詞。

德里高院認為，Zen是佛教派別中的一個通用詞，卻不是手機、平板電腦的通用記號，華碩使用與Telecare Network類似的商標，且同樣在銷售手機，存在混淆與損害Telecare Network商譽的可能性，因而判定華碩的行為是「惡意的」（in bad faith）。

印度媒體LiveMint網站4日報導，德里高等法院法官5月28日發布臨時裁決令（interim order），禁止華碩在印度用Zen、ZenFone或類似商標銷售、提供銷售及廣告手機、行動附件及相關產品；這項臨時命令將在發布8週後生效。

德里高等法院下次將於7月10日聽審，華碩正試著在開庭時推翻禁用ZenFone商標的裁決令；如果失敗，華碩可能得在印度更換已家喻戶曉的ZenFone商標來銷售相關產品。（編輯：郭中翰）1080606