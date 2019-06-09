在陸台商爆逃命潮 資金匯出卻困難重重

（中央社記者邱柏勝台北9日電）近年中國經營環境丕變，不少台商思考轉移陣地，而美中貿易戰開打，更加速此趨勢，但台商想將資金從中國搬離，恐沒那麼容易。會計師透露，中國恐透過「技術性干擾」增加資金匯出難度。

安侯建業（KPMG）稅務投資部會計師劉中惠表示，過去台商赴中國投資，主要著眼當地相對寬鬆的環保法規、低廉人力成本與廣大市場。但中國近年環保意識興起，制定嚴格的環安法規，加上人工成本日益增加，原本的經營優勢已不存在，早有許多台商開始思考轉移生產陣地，去年美中貿易戰開打，只是加速這個趨勢。

不過，她也坦言，台商過去對中國的投資太久、太深，要他們短時間將基業「連根拔起」，除了要考慮在地供應鏈是否能跟上外，台商想要「獲利了結」，將資金從中國搬出來，其實也不容易。 「台灣政府之所以針對台商提供融資專案與利息補貼，其實是因為在中國的資金沒那麼容易出來，不然台商也沒那麼缺資金。」

安侯建業會計師事務所協理任之恒說明，中國為吸引外國企業投資，祭出不少租稅優惠，其中針對企業股東獲配股利後，若是再進行投資，可享有股利扣繳稅款緩課優惠。不過企業若想抽身，中國的稅務機關將會「嚴格」檢視企業過去的交易軌跡，要求憑證齊全，因此台商須先繳一大筆稅才能離開。

劉中惠表示，有台商過去作帳都是虧損，現在想撤出中國，稅局就會去質疑帳目的真實性，「他認為你不應該虧損，最後直接說你是賺錢的公司，要你繳完稅才能走」。雖然只要願意繳稅，中國稅務機關也不能擋台商離開，但要補繳這麼多的稅，台商就會覺得過去的辛苦「白忙一場」。

另外，中國的外匯管制，也成為資金匯出的阻礙。任之恒表示，中國為維持人民幣匯率穩定，不能讓資金一下子出去太多，以免造成匯率大幅波動。然而，過去中國在外匯的相關管制法令規範不是很清楚，早期的管理也沒這麼嚴格，中小企業或是早期赴中的台商，也沒有很嚴謹地看待，現在要將資金匯出時，這些歷史問題都會浮現出來。

任之恒說，即便台商在稅務問題上無疑義，也繳了稅，可以將錢匯出，但中國可以透過銀行端進行資金匯出的總量管制，資金需要「排隊」才能匯出，這些「技術性干擾」，徒增台商資金搬出來的時間成本，衝擊台商資金調度。（編輯：林孟汝）1080609