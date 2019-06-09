美國帶頭圍殲 華為深耕非洲突圍

（中央社巴黎8日綜合外電報導）在美國帶領下，西方世界群起以安全風險為由封殺華為；在此同時，身為中國科技巨擘的華為則試圖強化在非洲的地位，繼續深耕在非洲早已穩固的根基。

法新社報導，華為在研發新一代5G手機網路的技術上已領先全球，但自從華府指控華為設備可供中國情報單位植入特洛伊木馬後，華為的發展腳步便被打亂。美中貿易戰持續升溫，恐迫使非洲各國得在中國與美國之間選邊站，而中國還是非洲的最大貿易夥伴。

在肯亞首都奈洛比（Nairobi）的獨立經濟分析師賽修（Aly-Khan Satchu）說：「對非洲國家來說，這場貿易戰可能面臨最終得二選一的結果，要非洲各國無視這項發展，是件非常困難的事。」

如今深陷美中緊張核心的華為，正著眼於加強公司與非洲的關係，更在上週與非洲聯盟（African Union）簽訂協議，鞏固雙方合作。

任職法國金融服務機構Coface的經濟學家兼撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）地區專家尼札（Ruben Nizard）說：「這是個展現華圍在非洲依然難以撼動的方式，他們想在這個極重要的增長區域保有要角地位。」

從1998年在肯亞開展非洲業務後，華為現在已遍及非洲40國，非洲有超過一半的4G網路服務是華為提供。華為也將在今年埃及主辦、於6月21日到7月19日進行的非洲國家盃（ANC）足球賽會大展身手，展現5G優勢。

此外，華為在非洲的角色不僅是販賣智慧型手機和建立手機網路而已。

華為提供南非的頂尖大學培訓，今年開設一門專攻5G的課程。今年4月，肯亞政府與華為簽署金額達1.72億美元協議，打造數據中心與「智慧城市」服務。華為旗下海底電纜公司「華為海洋」（Huawei Marine）也幫忙鋪設長1萬2000公里、連接亞非的重要電纜系統。（譯者：王品軒/核稿：陳亦偉）1080609