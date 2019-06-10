不畏美中貿易戰 製造業投資年增近3成

（中央社記者廖禹揚台北10日電）受美中貿易戰及國際貿易情勢影響，今年第1季製造業營收年減3%，但投資金額則年增29.8%，創100年第1季以來最大增幅，統計處分析，將有利長期競爭力持續提升。

經濟部統計處今天公布108年第1季製造業投資及營運概況調查統計，其中含海外生產的營業收入新台幣6兆2486億元，年減3%，結束連續9季正成長，主因電子零組件受智慧手機需求減緩、客戶端庫存調整，面板、DRAM價格下跌，加上傳統產業受美中貿易摩擦影響，市場減弱需求及價格下滑等。

統計處副處長王淑娟分析，影響營收因素除美中貿易戰外，還有原物料價格等國際貿易情勢，短期內可能維持年減狀況，但長期來看投資面出現較積極狀況，顯示企業持續進行未來布局，包括半導體、電子零組件持續投資先進製程，有助提升競爭力，台商回台及離岸風電相關投資，也有利蓄積未來投資能量。

今年第1季製造業國內固定資產增購3262億元，年增29.8%，從年增率來看，電子零組件業製程升級，擴建廠房及增購生產設備，年增44.5%最多；其次為金屬製品業，因持續進行離岸風電相關投資，年增30.9%；化學材料業則因部分石化業者增設產線及擴建汽電共生工程，投資金額年增30.6%。

展望未來，投資處分析，受全球景氣放緩、智慧手機漸趨飽和、美中貿易緊張情勢加劇，恐影響今年第2季營收成長動能，但人工智慧、高效能運算等新興運用持續發展，加上5G商機逐漸顯現，可望挹注相關供應鏈營收逐步回溫。

此外，王淑娟表示，國內半導體業者為維持領先競爭優勢，持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電投資，可望帶動製造業投資穩定成長，長期來看不必太悲觀。（編輯：張均懋）1080610