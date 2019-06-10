義隆電每股配發5元現金 估第2季業績逼近高標

（中央社記者張建中新竹10日電）義隆電看好今年觸控板產品在商業機種筆記型電腦市場可望有不錯斬獲，將是驅動明年營收成長主要動力。義隆電並預期，第2季可望逼近營運目標的高標。

義隆電今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣4.16元，並決議每股配發5元現金，若以6日收盤價71.9元計，殖利率約6.95%。

義隆電董事長葉儀皓表示，年初對今年展望不錯，只是受英特爾(Intel)處理器缺貨與中美貿易戰影響，第1季實際營運表現不如預期，季營收18.8億元，低於原訂19.6億元至20.8億元目標，季減17.6%。

葉儀皓說，第2季營運展望轉趨保守，不過，4月及5月實際業績表現還好，整體第2季營運表現可望逼近目標20.5億元至21.5億元的高標。法人預期，義隆電第2季營收可望季增2位數百分點水準。

第3季為義隆電傳統營運旺季，葉儀皓表示，目前客戶下單依然熱絡，預期第3季業績可望進一步攀高，應為全年營運高峰，只是後續美中貿易戰情勢發展仍須密切觀察。

葉儀皓表示，義隆電過去觸控板商業機種筆記型電腦比重不到10%，低於市場的35%水準，今年在商業機種筆記型電腦市場可望有斬獲，將可新增客戶，是驅動明年營運成長主要動能。

至於指紋辨識產品，葉儀皓說，義隆電產品具加密功能，已有美國客戶決定新機種將全數導入，預期指紋辨識產品也將是義隆電營運成長主要動能之一。（編輯：楊玫寧）1080610