貿易戰升溫 家具廠來思達：分攤成本不影響獲利

（中央社記者江明晏台北10日電）中美貿易戰升溫關稅增至25%，家具大廠來思達董事長馮周金鑾受訪表示，與客戶和供應商協調分攤，從中國出貨的沙發產品整體毛利不受影響，來思達也將少部分產能轉移至馬來西亞，但完全南向不易。

來思達去年全年每股盈餘新台幣13.11元，今年5月營收7.04億元，年減7.29%，今年前5月營收28.68億元，年減9.4%，首季每股盈餘1.41元，優於去年同期1.35元。來思達說明，首季營收下降的原因，主要來自今年過年年假卡在月中，整體出貨量降低，加上美國觀望，下單延後所致，但毛利好的產品結構比較高，因此獲利表現反而提升。

來思達表示，產品有兩大品項，一是沙發，主要從中國出貨，至美國市場的有19%，到其他市場的占23%，另一個是木器，主要供貨是馬來西亞和越南，整體營收占比約40%。過去馬來西亞沒有出貨沙發，因配套系統不足，經過安排，馬來西亞今年7月開始出貨，一部分從中國出貨的沙發產能轉到馬來西亞，占整體產能的2%到3%，下半年會漸增加，目標10%，整體而言，要完全南向是很大挑戰，因為馬來西亞人工有不足的問題。

因應中美貿易戰，來思達持續與客戶協調因應，去年因應稅率增加10%，和客戶談好一人負責一半，且因人民幣貶值，對來思達反有助益；今年因應稅率增加到25%，也和客戶談好一人一半，供應商則降9%，因此來思達對中國出貨產品毛利影響只有2到3%，但從中國出貨到其他市場，約占整體營收23%，供應商因匯率因素負擔6%成本，反而導致美國以外的市場受惠，整體來說，中美貿易戰對來思達出貨沙發上的獲利並無影響。

不過，中國大陸工廠前進越南生產，但越南配套沒有那麼快改善，也逐漸浮現缺工問題，導致在越南的木器生產反受到排擠，來思達說明，今年各個產業一窩蜂往越南設廠，導致當地缺工嚴重，造成「空有訂單、出不了貨」的局面，未來考慮將木器生產移到馬來西亞因應。

展望今年，來思達說，因為市場干擾因素多，能見度不清，今年美國市場占比可能會降低，相對更看好南美、非洲、歐洲市場，其中，英國脫歐後向歐洲購買家具變貴，來思達因此受惠出貨增加，看好英國市場營收成長。（編輯：郭萍英）1080610