餐飲旺季 瓦城美食六角5月營收同步亮眼

（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股5月營收出爐，瓦城受惠母親節檔期與展店效應，創歷年同期新高；美食-KY5月營收登上今年新高；六角旗下「日出茶太」於東南亞市場快速展店，助攻5月營收告捷。

瓦城5月營收一舉攀升至新台幣4.29億元，年增為17.3%，累計今年前5月營收突破20億元，較去年同期成長15.5%，5月單月及累計營收均創歷年同期新高。

展望6月，瓦城看好端午連假可望再創另一波來客高峰，助攻第2季業績；去年瓦城泰統一口氣展店19家，店數年增17%，2019年集團將持續保持快步調，預計拓展25家以上新開店，第2季新展店將完成7家，受惠展店規模經濟、成本控管效益顯現下，2019年度營運表現預估將可持續創新高。

美食-KY自結5月合併營收重回20億元之上，創今年新高，雖較去年同期低，但以功能性貨幣計算，減幅收窄至3%以內，是4個月來最佳表現；月增5.8%則是2012年以來最好的5月成績。法人認為，國際貿易局勢過去一個月來變化甚大，總體經濟及消費氛圍平添變數，但美食-KY營收逆勢向上，看好未來持續帶動銷售回升。

在中國大陸市場，美食-KY指出，5月同店營收仍較去年同期衰退，但第2季前兩個月的表現明顯較首季進步。在美國市場，85度C在德州奧斯汀（Austin）開出當地第二間門市，開幕以來銷售表現亮眼。

六角挾「Chatime日出茶太」擁有全球逾百家的代理商優勢，於東南亞市場快速展店，且澳洲子公司與杭州瑞里也維持雙位數的年營收成長，推升2019年5月合併營收達4億元，連續兩個月站上4億元高峰，較去年同期成長25.89%，累計1至5月合併營收達19億元，年增率35.37%。

六角指出，今年上半年「Chatime日出茶太」全力衝刺東南亞市場下，可望於年中、年底分別完成菲律賓100店及印尼300店的里程碑，「Chatime日出茶太」也積極於歐洲、美洲及日本市場擴張版圖，特別是日本市場，手搖茶飲逐漸為當地消費者接受，同店銷售成長強勁，公司瞄準2020東京奧運的觀光人潮，預計今年日本市場將擴增至30家店，今年底前推升「Chatime日出茶太」全球總店數逾千家。

雲品國際酒店公告5月合併營收1.8億元，年增55%，累計今年1到5月合併營收10.06億元，較去年同期成長57%，單月營收與累計營收雙雙創下歷史同期新高紀錄，主因是雲品去年第4季推出新婚宴會館品牌「頤璽」，加上併入君品酒店。

雲品表示，5月為產業傳統淡季，宴會與婚宴市場好日子相對較少，但因君品酒店與雲品溫泉酒店住房與餐飲穩健成長，整體營收符合市場預期。雲品看好第3季進入畢業旺季的謝師宴訂桌表現，同時看準下半年度結婚熱潮，有助雲品宴會業務營運保持良好成長。（編輯：郭萍英）1080610