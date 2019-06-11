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北市緩徵空屋稅 專家：應檢討及簡化持有稅制

最新更新：2019/06/11 11:04

（中央社記者韋樞台北11日電）北市府原本計劃課徵「空屋稅」，最後因故決定暫緩。房產專家表示，台灣房產稅制太過繁複，中央政府應全面檢討與簡化持有稅制。

北市府因東區空置店面太多，有意課徵空屋稅，並希望中央政府配合修法，但財政部認為茲事體大，請北市府先研究可否引用「地方稅法通則」，以開徵特別稅方式處理；然因相關行政和法制作業程序冗長，北市府認為空屋稅並非目前優先推動政策，決定到今年底只研究評估，暫不再推動此案。

吉家網董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，北市府對商圈空置率問題多方評估課徵空店稅未必能精準解決問題，改以輔導策略推動，自然也會評估課徵「空屋稅」同樣難以解決問題，因此決定「重新評估」。

此外，如何定義「空屋」、如何課徵、能否課到稅、能迫使多少空屋到社宅租賃市場，或是進入交易市場等問題，市府並無準確答案，當然不宜貿然推動。

李同榮強調，台灣房產稅制太過繁複，不宜用一條稅則解決一個問題，台灣非自住的房屋持有稅偏低，要解決空屋問題，應由中央全面檢討房產政策與持有稅制，使地價稅與房屋稅合併為房地合一課稅，同時，降低自住稅率，遞增非自住持有戶數的稅率，就能避免重複課稅，並達到課稅公平。（編輯：李信寬）1080611

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