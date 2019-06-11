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智慧音箱市場增溫 遠傳小愛講銷量翻倍

最新更新：2019/06/11 15:36

（中央社記者江明晏台北11日電）台灣智慧音箱市場增溫，去年下半年開始「百花齊放」，遠傳電信今天宣布，先前推出的智慧音箱小愛講、小狐狸，上市後平均每月銷量是去年的兩倍以上，上市3個月就賣破5萬台。

根據研調機構Canalys 5月發表的最新數據，2019年第一季全球智慧音箱出貨量達2070萬台，創下131%的3位數成長率；且根據Global Market Insights預估，2024年全球智慧音箱市場產值將高達300億美元，市場前景可期。

台灣智慧音箱市場在近期開始增溫，去年下半年開始陸續「百花齊放」，由於消費者較青睞說的中文智慧音箱，市場主流為遠傳電信的愛講智慧音箱、華碩的神隊友小布，鴻海旗下富連網家智能AI音箱、小米AI音箱小愛、獵豹移動的小豹音箱等為主，且不管海內外業者都積極尋求台灣在地化內容服務商合作，比更「接地氣」。

遠傳電信先前推出智慧音箱小愛講、小狐狸，上市後平均每月銷量是去年的兩倍以上，上市3個月銷量就累積突破5萬台。

遠傳瞄準親子市場，愛講智慧音箱獨家串接friDay音樂及KKBOX音樂雙平台，提供育兒與幼兒學習類曲目，播放類型包括兒歌經典、童書故事、幼兒安撫、搖籃曲等，另有KKBOX提供的小行星、小牛頓、格林童話、益智小百科等學習類內容。

中華電信也積極布局台灣在地化的AI聲控服務，日前已推出自主研發的智慧聲控服務平台「i寶貝」，並攜手在地供應鏈推出搭載「i寶貝」的多款智慧音箱及MOD聲控遙控器，「強調不只說國語、說台語嘛ㄟ通」。（編輯：趙蔚蘭）1080611

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