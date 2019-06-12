台灣業者籲落實對中國鞋靴課徵反傾銷稅

民進黨立委陳亭妃（左2）、施義芳（左）12日在立法院請願接待室舉辦公聽會，台南市皮革製品商業同業公會等團體向立委陳情，促請政府關務部門有效查核，落實對中國鞋靴課徵反傾銷稅。中央社記者范正祥攝 108年6月12日

（中央社記者范正祥台北12日電）台南市皮革製品商業同業公會等團體今天向立委陳情，促請政府關務部門有效查核，落實對中國鞋靴課徵反傾銷稅，以保護台灣製鞋產業。對此，財政部允諾專案處理，海關加強查驗。

民進黨立委陳亭妃、施義芳在立法院請願接待室舉辦「保護台灣產業，如何落實對中國鞋靴課徵反傾銷稅」公聽會，台南市皮革製品商業同業公會、台灣製鞋品發展協會及全國工業總會派代表與會，質疑現行對中國鞋靴課徵反傾銷稅措施在執行面出現漏洞，不少中國商品藉由高價低報闖關或循空運快遞流入台灣。

陳亭妃指出，台灣加入世界貿易組織（WTO）後，中國低價鞋靴大量出口至台灣，財政部及經濟部調查認定符合課徵反傾銷稅構成要件，首次課徵期間為2007年3月16日至2012年3月15日，第二次是2012年12月13日至2017年12月12日，第三次課徵期間2019年1月17日至2024年1月16日，台灣對中國進口6項鞋類產品，額外課徵43.46%反傾銷稅，但出現中國鞋靴產品規避課徵反傾銷稅進口來台等問題。

出席公聽會的台南市皮革製品商業同業公會理事長陳漢倫反映業者心聲表示，第一次反傾銷稅執行時成效很好，但第二次對中國鞋靴課徵反傾銷稅時就已經形同虛設，執行面未有效落實，使得政府的美意並沒有實質上保護到台灣製鞋產業。

談及中國鞋靴產品規避課徵反傾銷稅進口來台，陳漢倫質疑，抽驗有漏洞。他舉例，中國鞋靴產品仍可藉由高價低報闖關或循空運快遞化整為零流入台灣。

陳漢倫質疑，實際上台灣市場大量充斥中國製鞋，這與海關掌握的進口報單數量相差太大，他認為，國家因此該課徵的反傾銷稅恐怕少了十倍以上。

如何杜絕中國鞋靴產品規避課徵反傾銷稅進口來台，陳漢倫反映台灣本土製鞋業者意見建議，中國鞋靴產品的報關單應附照片，報關資料要更詳細，有效查核。

對於台灣製鞋業者的陳情與建議，財政部關務署長謝鈴媛說，「海關真的有在查」，包括報關文件和查驗貨物，未來也會加強，海關會提高對鞋子抽驗比例，並對高風險進口人提高查驗比例，也會特別注意避免空運成為反傾銷稅的漏洞。

出席公聽會的經濟部次長王美花表示，贊成業者與政府機關共商如何有效執行，經濟部站在扶植產業立場，願意參與討論。

財政部次長吳自心指出，焦點就是要有效查核。海關過去也有查核，但業者反映黑數很多，所以大家要共同努力把黑數抓出來。他說，會在最短期間專案處理，聽取業者意見，進行有效檢查。如何避免空運成為反傾銷稅漏洞，也會有效處理。

與陳亭妃共同主持公聽會的施義芳表示，請關務署針對落實對中國鞋靴課徵反傾銷稅提出相關策進方法與可行性評估，7月底前呈報成果至立委辦公室。（編輯：林興盟）1080612