台商PCB產值拚兆元 導入智慧工廠效益顯現

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣印刷電路板(PCB)產業導入智慧製造效益顯現，經濟部長沈榮津今天參訪欣興智慧化產線，除關心台商PCB產值何時破兆元，也表示未來透過5G專網智慧化，更有助提升產業與企業競爭力。

面對全球日益嚴峻的競爭環境，台灣電路板協會(TPCA)於2014年發布產業白皮書，希望透過智慧製造策略助PCB產業朝向高值化升級，在經濟部支持下，PCB A-Team、軟板智慧製造聯盟、PCBECI機聯網示範團隊等聯盟陸續成軍，至今已有部分效益正逐步展現。

沈榮津今天也受邀參訪PCB A-Team在欣興電子的智慧化產線，他表示，政府積極推廣工業4.0，感受到TPCA的用心，已把硬板、軟板、載板全面導入工業4.0，他也關心PCB這個產業何時要破兆元；也希望藉由5G，透過專網談智慧化，有助提升產業與企業競爭力。

欣興電子董事長曾子章表示，智慧製造是世界的潮流趨勢，欣興電子在2011年就開始規畫如何將傳統大量人工作業的PCB製造工廠，轉型為高科技、數位化的智慧工廠。

台灣電路板協會(TPCA)理事長李長明則強調，目前台灣企業多處於工業2.2的階段，PCB產業也是如此，因為現有的工廠無法打掉重練，如何找出一條務實的道路是很重要的課題，須將現有製造技術與管理經驗透過大數據，建立系統化彈性決策與聰明生產，才能在全球電子代工鏈中立於不敗之地。

在欣興電子智慧製造的進展中，欣興電子副部長李進春提到多項欣興電子藉由與產、學、研合作開發導入的重要技術應用，包括產品缺陷肇因分析、機台參數即時邊緣運算監測及外觀檢測影像人工智慧（AI）辨識分類等，讓欣興電子在異常發現與處理的時間大幅縮短，更減少了檢驗人員的負荷。（編輯：楊凱翔）1080612