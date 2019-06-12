中磊配息2.5元 迎接5G推行動物聯網

（中央社記者潘智義台北12日電）迎接5G、智慧物聯網新紀元，電信寬頻設備廠中磊電子董事長王伯元今天在股東會表示，推出M-IoT行動物聯網、智慧能源、智慧醫療、雲端應用、小型基地台解決方案因應。

因應營運日趨國際化，中磊指出，不僅加速拓展全球行銷版圖，深耕拉丁美洲、印度、東南亞等新興市場，更積極進行研發製造及營運升級。預期在新市場、新產能的挹注下，整體營運成長可期。

中磊電子針對去年合併每股稅後盈餘（EPS）達3.32元。通過盈餘分派案，合計每股配發現金股利2.5元，配發率達75%。

中磊統計，2018年度合併營收新台幣333.85億元，較去年同期減少13.51%，受惠於較佳的產品組合，全年合併毛利率達13.4%，優於2017年毛利率13%水準。累計全年營業利益為9億元，稅前淨利10.3億元、歸屬母公司稅後淨利為8.08億元，合併每股稅後盈餘（EPS）達3.32元。股東常會決議盈餘分派案，每股配發現金股利2.5元，配發率達75%。

中磊今天股東會全面改選董事，合計選任7席董事，包含3席獨立董事。新任董事包括怡和財務顧問公司代表人王伯元、焯見投資公司代表人王煒、蓁邦投資公司代表人林斌、允周投資股公司代表人呂學錦；獨立董事由史欽泰、Steve K. Chen及鄒開蓮出任。（編輯：黃國倫）1080612