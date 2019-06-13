中美貿易戰 赴蘇比克灣投資設廠被看好

（中央社記者陳妍君蘇比克灣13日專電）中美貿易戰開打後，不少廠商有意移出中國，到蘇比克灣投資設廠，但面臨土地不足、水電成本較高、港口壅堵等情形，蘇比克灣管理單位積極因應，盼吸引更多廠商進駐。

正值中美貿易戰之際，蘇比克灣自由港區因僅課徵5%毛所得稅、治安良好、基礎建設完備、人力資源充足等，成為企業看好的投資地點。

蘇比克灣開發管理中心總經理王建隆告訴中央社記者，廠商赴蘇比克灣投資意願很高，包括智勝科技、中磊電子等大廠，緯創資通原本在蘇比克灣就有廠房，也要從中國大陸移生產線過來，還有不少中國廠商不斷到蘇比克灣找地，甚至希望把商業用地改做工業使用。

不過，王建隆說：「目前我們比較大的問題就是，這邊土地現在幾乎已經都全滿了，特別在（工業區）一期、二期裡面，（廠房）都已經全滿了。」

因應蘇比克灣與克拉克自由港區土地不足，他表示，菲律賓正研議修正第7227號共和國法案，法案若通過，預計將有2萬1000公頃土地納入蘇比克自由港區，可用於開發三、四、五期工業區，更多廠商有機會進駐。

其次，王建隆說，菲律賓每度電費將近9到10披索，折合台幣約5、6元，相對於台灣每度電費只要台幣2、3元，水電費都偏高，所以當廠商詢問菲律賓水電價格，有時候就會被嚇到。

他表示，管理中心目前研議2個方案，因自由港區用電量大，希望以管理中心為主體，尋找區外發電廠洽談壓低供電成本，或引進綠能產業，由於菲律賓全年日照充足，規劃與東元旭能合作，在所有廠房屋頂裝設太陽能板，相信電費可大幅下降。

另外，去年底以來，馬尼拉國際貨櫃港嚴重壅塞，很多貨櫃從馬尼拉灣轉移到蘇比克，使蘇比克灣也出現「塞港」現象，導致貨櫃車進出延誤，甚至出現哄抬運費情形。

因應這個問題，王建隆說，蘇比克灣港務單位已承諾增加碼頭吊桿數量，以加快操作速度。

他表示，台灣港務公司高層也率團赴蘇比克灣，與蘇比克灣都市開發署討論，是否有機會投資3、4號新貨櫃碼頭（NCT 3、NCT 4）。若碼頭數量增加，吊桿又足夠，相信塞港問題即可迎刃而解。

前總統李登輝任內推動南向政策，當時世正開發和中華開發合資成立世華開發公司赴菲律賓，與蘇比克灣都市開發署（SBMA）合資成立蘇比克灣自由港特區開發暨管理公司（SBDMC），世華開發持股51%，今年邁入第25年。（編輯：高照芬）1080613