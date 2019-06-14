海外資金專法施行期滿 財政部擬推反避稅配套

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）立法院預計6月17日召開臨時會，財政部長蘇建榮說，海外資金專法已列入重要法案之一，盼儘快三讀通過；後續考慮採納立委建議，評估是否在專法落日後，配套讓受控外國企業(CFC)上路，完備反避稅制度。

財政部今天舉辦2019年民間參與公共建設招商大會，部長蘇建榮於會前受訪時表示，長照扣除額、薪資所得核實減除費用方案（名模條款），以及「海外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）的三項修正草案，都已列為立法院臨時會重要法案，會儘量與各黨團溝通，盼儘速於這會期通過。

對於民進黨立委王榮璋於立法院財委會審查時，曾針對海外資金專法提出附帶決議，建議在專法落日後1年內，配套讓CFC制度日出上路。

對此，蘇建榮說，尊重委員意見，希望未來可能的話，讓CFC制度及早上路，等專法2年施行期間結束，就順勢實施CFC制度。不少個人、企業將海外資金布局在境外紙上公司，只要沒有匯回，就沒辦法對其課稅，因此需要CFC制度上路才有課稅權。

蘇建榮表示，後續會評估是否要採納立委建議，將CFC制度與另一項反避稅條款「實際管理處所」（PEM）制度脫鉤，不須先等兩岸租稅協議生效，先行在專法落日後就上路，畢竟反避稅已經是國際普遍趨勢，台灣不做，各國也都在做。不過，要推動之前，必須先獲得行政院同意。

立法院2016年完成企業CFC及PEM制度立法，2017年完成個人CFC制度立法，完備國內反避稅法源。為避免衝擊，當初設定等兩岸租稅協議生效，並評估鄰近國家（如新加坡、香港），遵照「共同申報即應行注意標準」（CRS）進行金融帳戶資訊自動交換情形，再由行政院訂定上路日程。

所謂CFC制度，主要是針對國內企業於租稅天堂國擁有、並具控制力的關係企業，規定其投資獲利，即使未分配給國內母公司，仍應視為母公司當年投資收益，併入營所稅申報；只有年度盈餘低於某個門檻，或有實際營運活動的CFC，才可排除適用。

PEM制度則主要針對實質管理、決策地點在台灣，卻設在境外的外國企業，一旦被認定實際管理處所在台灣，其境外控股公司及紙上企業，都得視為國內企業課稅。（編輯：黃國倫）1080614