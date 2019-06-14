貿易戰未解地緣緊張升溫 亞股跌多漲少

（中央社香港14日綜合外電報導）地緣政治憂慮加深，加上美中貿易戰和全球經濟展望充滿不確定性，亞洲股市今天多數收盤下跌。香港股市因「反送中」抗爭續挫，觀察家警告，這恐令香港對企業的吸引力降低。

外界原本預期美國和中國接近達成貿易協議，結束雙方長期對峙；但美國總統川普數週前仍突然決定對中國加徵關稅，此後股票交易場上便持續瀰漫不安氣氛。

投資人目光如今轉向本月稍晚將在日本召開的20國集團（G20）高峰會，屆時川普預期和中國國家主席習近平會面討論貿易僵局。然而，華府一再淡化屆時達成協議的可能性。

此外，2艘波斯灣油輪昨天遭到攻擊，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後指責伊朗須負責，中東緊張情勢再度令人擔憂，對市場信心構成壓力。

不過，由於經濟成長不穩，加上貿易戰煙硝未散，促使外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）即將降息，替股市提供支撐。

嘉信理財公司（Charles Schwab & Co）交易和衍生性商品部副總裁佛瑞德里克（Randy Frederick）表示：「目前應該謹記的重點，是市場缺乏正面催化劑。投資人等待聯準會將在政策會議上說什麼，答案就在下週揭曉。」

上海股市今天收盤下挫1%，香港股市收挫0.7%，首爾股市收低0.4%，台北股市收跌0.3%，孟買、曼谷、馬尼拉和雅加達股市也全都收黑。

但東京股市收盤上漲0.4%，雪梨股市收高0.2%，威靈頓和新加坡股市皆收漲0.1%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080614