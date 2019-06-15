飲料創業別單打獨鬥 加盟光環助攻獲利多了近6成

（中央社記者潘姿羽台北15日電）餐飲業是許多人創業首選，主計總處攤販調查顯示，若透過加盟取得品牌加持，營收、獲利都會增加，品牌光環更在飲料類發揮最大效果，獲利多了近6成。

林立街頭的連鎖飲料店幾乎隨時可見排隊人潮，夜市、商圈中的青蛙下蛋、鴛鴦奶茶、紅茶牛乳等飲料攤車也都有自己的「粉」；根據104人力銀行今年初發布創業調查，有創業經驗的人，最常投入的領域便是涵蓋手搖飲料、咖啡店等餐飲業，台灣消費者對手搖飲確實很捧場。

若想投入時下很夯的飲料創業，主計總處官員表示，以小本創業來說，飲料攤車的成本要比固定承租店面少很多，也因為餐飲市場競爭激烈，自立門戶真的不容易，相較之下，加盟型攤販不論是每攤營業收入或利潤，都比非加盟型更好，而且加盟效益以飲料攤最顯著。

主計總處最新發布的2018年攤販調查顯示，加盟最普遍的「小吃、食品及飲料類」攤販，每攤平均從業人數、全年營業收入、全年利潤都高於非加盟型攤販，營收與獲利分別多了11.39%及19%，顯示加盟經營有較大的營業規模，獲利也較佳。

主計總處調查進一步指出，加盟效果以飲料類最顯著，飲料類攤販加盟者平均每攤全年營業收入達新台幣161.1萬元，全年利潤65.5萬元，分別較非加盟者高出56.86%、58.21%。

主計總處官員表示，夜市、商圈有許多老字號小吃，因為長年經營累積了好口碑，生意都不錯，但飲料攤除非很有特色，多數民眾還是會選擇購買連鎖品牌的產品，拉大飲料攤加盟與非加盟的獲利差距。

特別的是，主計總處調查了小吃、食品及飲料類攤販投入加盟情形，發現攤販主的年齡層以30至39歲最多，占了35.64%，依教育程度觀察，則以大專及以上者比率最高；換言之，以年齡較輕及教育程度越高的攤販業主，投入加盟比率較高。（編輯：楊玫寧）1080615