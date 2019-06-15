解析攤販密碼 生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

（中央社記者潘姿羽台北15日電）平凡的市場卻臥虎藏龍，主計總處調查指出，國內攤販的經濟力不容小覷，「年收百萬」是基本門檻，其中以肉舖賺最大，但幾家歡樂幾家愁，小吃攤逐漸步入紅海市場，只能在夾縫中求生存。

菜市場、夜市等處往往給人吵鬧、擁擠的印象，但攤販此起彼落的吆喝聲，鮮活了市場形象，也代表著為生活所付出的努力。

主計總處最新發布的攤販調查發現，菜市場中揮汗如雨的攤販，暗藏著有錢人，特別是「生鮮肉類」攤販，去年平均每攤營業收入新台幣379.9萬元，傲視其他類型攤販，而扣除成本後，平均每年淨賺85.3萬元，比起第2名生鮮水果類，多賺超過20萬元。

主計總處官員表示，肉攤之所以「賺很大」，是因為買肉通常份量較大、單價也高，家庭主婦若要煮一家四口的晚餐，排骨湯、燉個肉或是滷雞腿，動輒兩百元起跳，相較之下，青菜一把數十元就搞定，肉攤收入自然較高。

不具名銀行人員說，肉舖攤販與生肉為伍，看起來雖然比不上坐辦公室、吹冷氣光鮮亮麗，收入卻比許多上班族還高，「很多都是開賓士的！」

而若與肉攤比較，菜販顯得「悲情」許多，根據主計總處調查，去年生鮮蔬菜類攤販平均每攤營收雖達224.8萬元，但扣除成本後的淨利則大縮水，平均每攤全年利潤僅57萬元，比賣水果、成衣的利潤還要低。

官員說，耗損率偏高是蔬菜最大致命傷，蔬菜在運送與顧客挑挑揀揀過程中容易受損，導致賣相變差，不只迅速跌價，甚至沒人要買，隱形成本非常高。

主計處統計，各類型攤販中，以肉攤淨賺最多，至於攤販數，則以「小吃、食品及飲料類」勝出，調查顯示，2018年8月底，全台攤販共計30.7萬攤，小吃類便達16.4萬攤，占比超過5成。

值得注意的是，和5年前相比，小吃類的攤販數減少3.44%，這也是1988年調查以來首度轉為負成長；官員解釋，台灣小吃攤販為數眾多，早已進入紅海市場，由於競爭激烈，許多攤販無法生存，只得黯然退場。

33歲的大雄（化名）幾年前自行創業，在新北市人潮頗多的大馬路邊開了一家炸物店，儘管周邊已有同類型的攤販，有幾家甚至是10多年的老店，但大雄認為，只要產品好吃，顧客還是會上門，不料事與願違。

大雄苦笑著說，附近居民習慣老店的口味，他的生意始終沒有起色，加上店租高昂，苦撐近3年後，還是決定收攤，「做小吃真的太競爭了」。

主計總處官員表示，現在夜市、商圈許多小吃攤同質性相當高，除非很有特色，否則小吃業即使進入門檻低，但脫穎而出不容易。

除了同業競爭，官員指出，攤販面臨最大的挑戰是網路興起，又以「成衣、被服、布及鞋類」，以及賣手機殼、玩具、髮飾的「其他商品販賣類」衝擊最大，因為民眾可以上網找到更多選擇，直接挑選喜歡的款式並比價。

觀察2018年「成衣、被服、布及鞋類」、「其他商品販賣類」攤販的經營情況，和5年前相比，攤販數雙雙減少，平均每攤年營收也分別減少3.14%、5.63%，是各類型攤販中營收唯二減少的，可見網路新經濟的影響甚深。（編輯：楊玫寧）1080615