更多編輯台推薦新聞：
女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字
國際

女主播辯論對談16分鐘 央視文字直播僅428字

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起
國際

特檢稱通俄調查未證明川普無罪 國會彈劾呼聲再起

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓
早報

早安世界》民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

小吃飲料占攤販數逾半 平均每攤年賺近57萬

最新更新：2019/05/30 18:09

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台灣有「小吃王國」美譽，據主計總處調查，全台攤販數共計30.7萬攤，其中「小吃、食品及飲料類」就達16.4萬攤，占53.4%，平均每攤全年淨賺新台幣56.5萬元。

主計總處統計，全台攤販2018年每攤平均全年營業收入175.8萬元，全年利潤57.5萬元，較5年前分別增加1.74%及4.17%。

主計總處今天發布2018年攤販經營概況，以台灣地區無固定營業地點的流動攤販、半固定性攤販，及無門牌號碼且未具有一般房屋相同基本功能及外觀的固定性攤販為調查對象，每5年進行一次調查。

官員舉例，夜市攤販、路上鹹酥雞推車、騎樓擺攤、快餐車都在調查範圍內，至於有固定營業地點，如承租店面，鐵皮屋內架設爐具、接水電的攤販，這些便不在攤販調查內。

主計總處統計顯示，2018年8月底，全台攤販共計30.7萬攤，但因近年來實體店鋪及大型量販店林立，網路及電視購物等多元零售通路愈來愈普及，攤販數較2013年減少1.2萬攤。

至於各類型攤販，以「小吃、食品及飲料類」占比逾5成最多，達16.4萬攤；「生鮮食品類」7.1萬攤居次，「成衣、被服、布及鞋類」3.1萬攤，排名第3。

台灣素有「美食王國」、「小吃王國」等盛名，小吃類攤販數量居各類別之冠，主計總處官員進一步指出，與2013年相比，受惠於外食風潮及觀光旅遊發展，平均每攤全年營業收入增3.5%。

主計總處調查顯示，2018年小吃、食品及飲料類攤販平均每攤全年營業收入153.9萬元，較5年前增加，平均每攤全年利潤為56.5萬元。

主計總處也詢問攤販業主從事攤販的主要原因，以「經營較自由」占41.53%最高，「補貼家用」占20.92%居次；觀察攤販業主未來1年的轉業意向，維持攤販經營現狀者占比逾9成，較5年前增加1.18個百分點。（編輯：張均懋）1080530

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報