小吃飲料占攤販數逾半 平均每攤年賺近57萬

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台灣有「小吃王國」美譽，據主計總處調查，全台攤販數共計30.7萬攤，其中「小吃、食品及飲料類」就達16.4萬攤，占53.4%，平均每攤全年淨賺新台幣56.5萬元。

主計總處統計，全台攤販2018年每攤平均全年營業收入175.8萬元，全年利潤57.5萬元，較5年前分別增加1.74%及4.17%。

主計總處今天發布2018年攤販經營概況，以台灣地區無固定營業地點的流動攤販、半固定性攤販，及無門牌號碼且未具有一般房屋相同基本功能及外觀的固定性攤販為調查對象，每5年進行一次調查。

官員舉例，夜市攤販、路上鹹酥雞推車、騎樓擺攤、快餐車都在調查範圍內，至於有固定營業地點，如承租店面，鐵皮屋內架設爐具、接水電的攤販，這些便不在攤販調查內。

主計總處統計顯示，2018年8月底，全台攤販共計30.7萬攤，但因近年來實體店鋪及大型量販店林立，網路及電視購物等多元零售通路愈來愈普及，攤販數較2013年減少1.2萬攤。

至於各類型攤販，以「小吃、食品及飲料類」占比逾5成最多，達16.4萬攤；「生鮮食品類」7.1萬攤居次，「成衣、被服、布及鞋類」3.1萬攤，排名第3。

台灣素有「美食王國」、「小吃王國」等盛名，小吃類攤販數量居各類別之冠，主計總處官員進一步指出，與2013年相比，受惠於外食風潮及觀光旅遊發展，平均每攤全年營業收入增3.5%。

主計總處調查顯示，2018年小吃、食品及飲料類攤販平均每攤全年營業收入153.9萬元，較5年前增加，平均每攤全年利潤為56.5萬元。

主計總處也詢問攤販業主從事攤販的主要原因，以「經營較自由」占41.53%最高，「補貼家用」占20.92%居次；觀察攤販業主未來1年的轉業意向，維持攤販經營現狀者占比逾9成，較5年前增加1.18個百分點。（編輯：張均懋）1080530