G20會議前 法人：台股盤勢區間震盪

（中央社記者韓婷婷台北16日電）市場對FED降息預期大幅升高，加上美科技股連續大漲，帶動台股上周站回月線。展望下周，法人表示，國際情勢雜音持續干擾，G20會議前市場觀望氣氛漸濃，台股盤勢區間震盪為主。

台股加權指數周五終場下跌36.34點，收在10524.67點，成交量萎縮至新台幣842.18億元。大盤大致在月、季線附近震盪，周線翻紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期美股回穩後，來到季線上下開始進入震盪，有助於支撐台股，但另一方面，隨著G20川習會登場的日期逐漸逼近，也讓逐步和緩、跌深反彈的市場，又再度陷入觀望情緒。

廖哲宏表示，觀望的氣氛明顯反映到台股的交投動能。在國際情勢上，除了市場持續關注美中貿易談判進度外，近日又發生阿曼灣油輪遇襲等事件，出現新的干擾雜音。在資金面，先前態度出現鬆動的外資，14日雖然單日賣超31.77億元，不過，近一周的累積金額已經由賣超轉為買超，雖然金額不大，但顯示外資賣超動作趨緩，亦對於穩定市場信心有一定程度的助益。

日盛日盛基金經理人張亞偉表示，現階段國際政經訊息紛雜，市場持續關注月底川習是否會面以利緩和美中貿易僵局，投資人心態仍然保持觀望，近日盤勢仍將隨著消息面而波動，待6月17日美國展開對中國3000億美元商品公聽會後，再決定布局方向。

張亞偉表示，3000億美元商品公聽會後，可藉利空去測試指數表現，若不跌則可回到實質需求面觀察。

宏遠投顧副總經理陳冠升則認為，貿易戰越演越烈，已衝擊全球股市，倘若美中貿易戰沒有在G20之後緩和的話，屆時全球經濟及股市會先下修及下跌一次之外；隨著未來經濟及股市的往下調整、消費需求緊縮，恐怕今年下半年可能還會再出現另一波企業對業績及獲利的下修潮，屆時將對全球經濟及股市造成另一波的衝擊及傷害。（編輯：林沂鋒）1080616