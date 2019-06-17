王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7/1熄燈

（中央社記者江明晏台北17日電）王品忍痛停損，旗下炸牛排飯品牌「乍牛」全台餐廳將於7月1日起結束營業，品牌成立近兩年吹熄燈號，王品初估，閉店損失約1400萬元，將在第2季一次認列。

王品旗下炸牛排飯品牌「乍牛」今天在臉書宣布，全台餐廳將於7月1日起結束營業；王品自2015年起至今陸續在台灣調整經營不善的品牌，包括「曼咖啡」、「義塔ita」，以及重新調整「舒果」品牌，而「石二鍋」也已退出中國大陸市場。

王品主管指出，在多角化發展過程中，集團不斷評估市場特性與自身資源，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱扶強，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力，也兼顧同仁及投資人的權益。

王品說明，旗下「乍牛」於今年陸續結束營業，該品牌於2017年成立，全盛時期全台有6家門店，目前僅剩台中、台南各1家店，將於7月1日起結束營業，同仁規劃轉入其他品牌餐廳繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

王品估計，「乍牛」閉店損失約新台幣1400萬元，將在第2季一次認列，下半年，王品對台灣消費市場仍然深具信心，將會持續投資擴張展店。法人認為，「乍牛」營收對王品整體占比極小，雖短期影響營運，但集中強勢品牌，有助未來績效。

而消息指出，同樣在2017年初創立的平價牛排丼品牌「CooK BEEF!酷必」，營運效益也未達預期，目前僅剩位於新光三越台北信義新天地A11館1家店，恐將成為下一個吹熄燈號的品牌。

不過，王品對今年營運樂觀，先前召開股東會時，董事長陳正輝表示，台灣和中國兩岸事業群體質調整後，今年每股盈餘(EPS)表現有望優於去年，更有望接近前年6元的水準。

王品今年布局有4大重點，第一，梳理品牌，以多品牌搶占市占率，火鍋、燒肉市場會加重投資，第二，旗下21個品牌分為中高事業群與中低事業群，分開經營，專業深耕，第三，成立研發中心，將菜色研發升級到總部指揮，第四，今年初成立萬鮮公司，負責後端供應鏈整合，也對外接單，把規模做大，提升綜效。（編輯：趙蔚蘭）1080617