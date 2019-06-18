永大配息1.8元 看中國電梯市場持穩

永大18日上午舉行股東會，董事長許作名（前左3）親自主持，這是原市場派取得永大經營權以來首次正式股東會。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月18日

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）永大今天上午股東會順利通過每股配發現金股息1.8元。永大指出，今年中國房地產市場與電梯市場與去年相比，應無大幅波動。

永大今天上午召開股東會，這是原市場派取得經營權之後首次正式股東會，不到8時30分，就有不少股東已經就定位。傾向原公司派的最大股東台灣日立也派出代表。

會議由董事長許作名主持，進程相對順利，承認事項逐案表決，股東會分別通過2018年營業報告書以及盈餘分派案，並通過配發現金股息每股1.8元。

展望今年營運，永大營業報告書指出，受到國際經貿衝突影響，全球經濟成長幅度趨緩，各方國際專業金融機構下修全球經濟成長預測，隱含全球經濟景氣下滑風險，加上美中貿易戰情況尚未明朗，房地產作為中國資本市場龍頭產業，承受較高衰退風險，不過中國政府勢必力求房地產整體穩定，因此中國房地產市場與電梯市場與去年相比，應無大幅波動。

報告書中指出，永大中國電梯全年銷售數量預估約1萬500台。

在台灣永大方面，報告書中指出，台灣房地產面臨消化庫存，房地產市場仍處於盤整階段，台灣永大電梯預期全年銷售數量約3160台。

永大股東臨時會4月18日全面改選董事，原市場派囊括5席董事，原公司派取得4席，新任董事會5月3日召開，以5比4選出許作名為新任董事長。

原市場派取得永大經營主導權後，於5月13日再召開董事會，決議調整傾向原公司派的總經理蔡鋒杰職務，改由蔡尚育擔任。

永大日前公告，最大股東台灣日立已取得永大共計39.47%股權。（編輯：鄭雪文）1080618