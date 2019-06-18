華碩新手機在印度改名 施崇棠：銷售不會有問題

（中央社記者吳家豪台北18日電）今年是電腦品牌廠華碩30週年，董事長施崇棠在股東會上表示，華碩最近2年的確陷入低潮，至於新手機ZenFone 6在印度改名為ASUS 6Z，他表示，華碩的愛用者應該能接受，不會有問題

面對貿易戰，施崇棠表示，全球局勢將更加詭譎；華碩只有更加精進升級，才能因應逆境。

2018年華碩品牌合併營收新台幣3525億元，年減10%；營業利益28億元，年減78%，主因啟動手機策略轉型。手機事業部門2018年第4季提列約60億元的一次性重整費用，加計2018年營業損失約82億元，合計損失約142億元。

華碩股東關注下半年營運展望、印度商標訴訟、電競產品研發費用等問題。施崇棠回應，ZenFone在印度面臨商標訴訟問題，是因為用到Zen名稱，目前還在上訴中，他開完股東會後就要飛去印度，在當地舉行新手機發表會。

他說，針對印度商標問題，華碩一方面會循法律途徑上訴，另一方面會直接用ASUS 6Z名稱發表新手機。華碩今年第1季在印度線上通路銷售市占率約8%，是相當不錯的成果，也因此遭遇對手更多挑戰。雖然新手機ZenFone 6在印度改名為ASUS 6Z，他認為原本華碩的愛用者應該也能接受，不會有問題。

談到華碩手機發展方向，施崇棠指出，能對外透露的都盡量透露，第2代電競手機ROG II將與騰訊合作，而騰訊在全球遊戲產業舉足輕重，這部分很快將舉行發表會，看好未來手機電競市場會大於PC電競和家用遊戲主機市場。

專業手機媒體Android Central於6月初報導，印度企業Telecare Network提出告訴，表示2008年已註冊Zen和Zen Mobile為商標，在印度銷售手機，但華碩2014年起以ZenFone商標在印度銷售手機，可能會在民眾心中造成「混淆」。

德里高院認為，Zen是佛教派別中的一個通用詞，不是手機、平板電腦的通用記號，華碩使用與Telecare Network類似的商標，且同樣銷售手機，存在混淆與損害Telecare Network商譽的可能性，判定華碩行為是「惡意的」，並發布暫行命令禁止華碩使用Zen或ZenFone商標。（編輯：鄭雪文）1080618