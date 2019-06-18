上海永大拚明年損益兩平 未來3年出貨量翻倍

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）永大董事長許作名表示，中國大陸上海永大積極拿回訂單，明年目標損益兩平，未來3年電梯出貨量目標倍增拉到2.5萬台，盼在中國大陸市占率提升到4%。

永大今天上午舉行股東會，議事進行相對順利，大約在10時30分結束。

在臨時動議時，有股東提問公司整體策略、未來每股純益表現以及中國大陸布局展望，許作名回應表示，台灣永大目前獲利穩定，希望台灣永大未來獲利貢獻率、利潤率可逐步提升。從業績來看，他指出，獲利穩定較多是維修保養業務。

不過，許作名不諱言指出，永大集團目前課題在於中國大陸市場，2014年之前中國大陸房地產市場佳，上海永大在1999年開始衝刺市場，當時市占率約5.7%到6%，之後因為公司決策問題，2015年之後訂單滑落明顯。

許作名表示，中國房地產市場從2001年開始急速成長，帶動電梯需求量增溫，每年有10%到20%成長率，2015年電梯需求量轉負成長，儘管2016年開始回到正成長軌道，不過幅度僅有5%到7%，上海永大電梯訂單滑落、業績衰退。

他指出，電梯從接單到財務報表認列，平均大約有18個月的時間差，目前首要之務是把中國大陸的訂單拿回來。上海永大訂單量已經將近翻倍，出貨量成長17%，期待今年下半年出貨量增溫，明年下半年財報希望看到損益平衡點。

對於中國大陸市占率目標，他預估，目前上海永大市占率約2%，從2020年開始後到2023年，希望將市占率提升到4%。

從出貨量和訂單量來看，許作名表示，今年上海永大出貨量會小幅修正1成，預算達成率約90%，從1.5萬台修正到1.3萬台，接單目標修正到1.8萬台，今年努力減少虧損，明年目標損益兩平，未來3年上海永大目標出貨量可拉到2.5萬台，訂單量3萬台到3.1萬台。

在中國大陸維修保養部分，許作名說，中國維修保養利潤率沒有比台灣高，過去上海永大對公司整體EPS貢獻率約60%到70%，未來3年希望貢獻率先回到50%以上。（編輯：楊玫寧）1080618