聚陽明年強化布局印尼 拚產能增15%

（中央社記者韋樞台北18日電）成衣大廠聚陽實業股東會今天順利通過各議案。董事長周理平表示，今年的資本支出仍在越南和印尼，但明年起強化布局印尼，產能增加15%為目標，未來會成為最大產地。

聚陽今天股東會通過每股配發現金股利新台幣7.1元及股票股利0.5元，合計7.6元。周理平表示，紡織市場會受美中貿易戰影響，若雙方談判破裂，影響會繼續發酵，就算雙方繼續談判，也會耗時冗長。貿易戰對成衣業影響還好，成衣業受到消費能力影響。

對成衣業來說，因應貿易易戰的對策就是增加客戶群，有些客戶成長力道差或銷售情況不佳，法人認為會影響聚陽；但聚陽認為，這些客戶銷售雖差，但合作在放大中，未來合作會更多元，應保持觀察。

對於聚陽未來擴廠增產能的規劃，周理平指出，今年資本支出早在去年便開始規劃，今年資本支出仍在南北越與印尼，短期內越南會是聚陽產能最高的地區，占聚陽所有產能的37%，印尼占33%，柬埔寨20%，其餘才是非洲與中國。

但是聚陽未來3年到5年會強化印尼，甚至非洲的投資擴廠。周理平說，越南的產能會成長，但成長力道會放緩，每年聚陽總產能成長以10%為目標，越南會保持在5%，印尼會成長15%，未來印尼會是最大產能地區。

他分析，目前各行各業都想投資越南，不少產業很早以前已布局越南，現在會更踴躍，特別是從大陸快速遷移過來。越南因為地理位置，加上勞工水準普遍優秀，一直是各行各業投資首選，加上越南政府與他國簽訂優惠政策，均有助於外資進入。

周理平說，從用勞工較多的紡織成衣業來看，越南似乎過熱，應該是比較不利，可以預見未來會發生缺工、搶勞工現象，在需求大於供給下，員工素質會下降，投資環境變成土地價格、廠房、物流、勞工薪資與物價都在上漲，估計未來成長速度和規模會趨緩，不如考慮加重印尼或柬埔寨的布局。

他強調，印尼有2.4億人口，勞動力充沛，工資水準也不若越南高，唯一不利之處在於將成衣運往美國的時間會比從越南運過去平均多10天，若是以流行服飾來說，成衣廠需要快速反映客戶的需求，10天也是很重要因素。

周理平說，所幸印尼當地化供應鏈可以逐漸支持當地成衣生產，這個問題可以逐步解決，聚陽明年在印尼還有新的投資計劃，全力朝產能提升15%的目標邁進。（編輯：林沂鋒）1080618