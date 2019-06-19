川普與德拉吉隔空對嗆 貨幣戰山雨欲來

美國總統川普不滿歐元貶值影響美國競爭力。野村證券國際公司首席美國經濟學家亞歷山大（圖左）說，川普政府將匯率視為出口補貼，恐當作加徵關稅的藉口。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月19日

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）眼見歐元區通膨疲弱，歐洲央行總裁德拉吉暗示祭出貨幣刺激措施，並與美國總統川普對嗆。川普不滿歐元貶值影響美國出口競爭力，專家認為，匯率恐被川普當作加徵關稅的藉口。

預定10月底卸任的德拉吉（Mario Draghi）今天在葡萄牙演講時投下震撼彈，他表示，歐洲中央銀行（ECB）決策官員未來幾週將考慮運用政策工具，妥善因應經濟前景遭遇的風險，選項包括延後下次升息時間點、調降原本就處於負值的政策利率、重啟債券收購計畫。

這番發言刺激歐股大漲，歐元兌美元貶值，德國10年期公債殖利率創歷史新低。

川普隨後在推特發文：「德拉吉剛宣布可能祭出更多刺激措施，歐元兌美元應聲走貶，使他們更容易與美國競爭，這並不公平。他們這麼做卻未受懲罰好多年了，中國與其他國家也都這樣。」

面對川普批評，德拉吉隨後強調，歐洲央行決策並非著眼於歐元匯率，而是準備運用一切政策工具，確保歐元區通貨膨脹率回歸略低於2%的目標。根據最新數據，歐元區5月通膨率為1.2%，低於4月的1.7%。

避險基金布勒旺霍華德（Brevan Howard）研究主管康明斯（Jason Cummins）在紐約智庫外交關係協會（CFR）座談會表示，川普責怪德拉吉操縱匯率，雖是訴諸民粹主義的政治人物會做的事，但德拉吉暗示降息確實影響匯率，而且降息對刺激歐元區經濟毫無益處。

康明斯指出，當前美元被高估10%至20%，即使金融市場預測聯邦準備理事會（Fed）將降息，美元走勢依舊堅挺，「這顯示全球總體經濟出現很大的問題」。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日表示，官員密切關注美國與其他國家貿易糾紛對經濟前景產生的影響，將採取「適當行動」維持經濟擴張，投資人普遍解讀鮑爾預告聯準會將降息。依照常理，鮑爾這番發言應導致美元貶值，實際走勢卻非如此。

衡量美元兌6種主要國際貨幣的美元指數今天一度攀升0.08%，達97.64，為3日以來最高水準。

川普曾多次抱怨美元太過強勢，影響美國出口競爭力，川普身邊多位幕僚也曾指歐元被大幅低估。為加快美歐貿易協議談判，川普政府曾揚言要對歐洲進口車加徵關稅。

野村證券國際公司（Nomura Securities International）首席美國經濟學家亞歷山大（Lewis Alexander）表示，川普政府將匯率視為出口補貼，可能把匯率當作加徵關稅的理由，這個構想已存在一段時間。

如今，全球主要央行貨幣政策幾乎一致趨向寬鬆，聯準會與歐洲央行甚至可能為匯率展開「逐底競爭」（race to the bottom）。亞歷山大表示，聯準會選擇不多，美國經濟在美中貿易再度緊張前就已走弱，通膨也一直未達目標，聯準會遲早需要出手。（編輯：施燕飛）1080619