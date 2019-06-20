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不讓波音專美 空巴敲定大單扳回一城

最新更新：2019/06/20 11:33

（中央社法國布傑機場19日綜合外電報導）波音公司雖旗下737 MAX系列客機全球停飛，卻在昨天意外拿下國際航空集團（IAG）旗下英國航空訂單，對手空中巴士今天扳回一城，和多家大型買主敲定新型客機訂單。

路透社報導，廉價航空資深投資人佛朗克（Bill Franke）旗下私募基金Indigo Partners和美國航空集團（American Airlines）分別和空中巴士（Airbus）簽下多達50架最新長程客機A321neo訂單，不過，當中有些是其他機型的轉換訂單。

這些訂單不啻是對空中巴士的信心投票，英國航空昨天和波音（Boeing）簽下採購200架 737 MAX的意向書。這型飛機在去年和今年接連發生兩起致命空難後，3月全球停飛迄今。

在被詢及國際航空集團的波音訂單時，佛朗克表示，空巴A321neo是最具能源效率的窄體客機。佛朗克2017年和空巴簽下有史以來數量最多的飛機訂單。

佛朗克的Indigo Partners簽下採購32架A321XLR訂單，並將現有18架A320家族訂單轉換成為這款較大機型。

航空業專家表示，32架A321XLR交易金額估約45億美元，這個數字主要是依照A321neo目錄價格1億2950萬美元再往上添加溢價，不過大型航空公司多半享有大幅折扣。

美國航空表示，空巴A321XLR訂單中的30架是從現有A321neo訂單轉換而來。

美國航空總裁伊桑（Robert Isom）表示：「這款飛機價格稍高，但長期而言（它們提供）更大實用性。」伊桑也強調新航線的機會、高效率，以及減少機隊的複雜性。

空巴也宣布和台灣的華航簽下11架A321neo訂單，從波音手中搶走華航中程航線機隊更新的商機。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080620

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