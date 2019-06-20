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士電：貿易戰中國事業群恐衰退 台灣成長可彌補

最新更新：2019/06/20 11:53

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）士林電機營運長謝漢章表示，受貿易戰影響，今年中國大陸事業群恐衰退15%到20%；不過，台灣仍具成長動能，希望台灣成長可彌補。法人估士電今年業績力拚持平，獲利穩健向上。

士林電機今天上午舉行股東會，會後謝漢章接受媒體採訪。觀察美中貿易戰，謝漢章不諱言指出，中國大陸事業群據點受到貿易戰衝擊，業績恐下滑15%到20%。目前士電在中國大陸有11個據點，會透過其他戰略持續深耕中國大陸內需市場。

他指出，貿易戰也影響中國大陸經濟，有些外銷到美國的產品一定首當其衝，中國大陸股市也相對低迷，連帶牽動市場購買力和消費力；不僅台商在中國大陸，其他外商也受到影響。

儘管中國據點受貿易戰衝擊，不過謝漢章指出，士電在台灣和越南設有其他廠能，其中台灣生產據點產能占士電整體產能約6成，越南其中南越有2座工廠，北越今年10月新設工廠將竣工，若貿易戰加劇，士電產能調配將相對輕鬆。

法人指出，越南目前產能占士電整體產能比重不到10%，中國大陸產能占比約3成多。士電在越南主要生產變壓器和機車零配件，其中北越生產機車零配件為主。

觀察台灣產品外銷態勢，謝漢章指出，電裝品外銷歐美市場本來就在台灣生產，特別是大型重型機車零配件部分，這些從台灣外銷到歐美市場的電裝品，今年預估會有20%到30%成長幅度；此外重電產品外銷也多在台灣生產。士電目標希望再擴大台灣產品外銷的成長幅度，加上越南據點的成長，彌補中國大陸據點的衰退。

謝漢章表示，士電也擴大深耕在台灣的公共工程交通建設，例如南迴鐵路電氣化、鐵路局車輛電氣設備更新案、電氣化導電軌更新工程等，到明年底持續會有業績挹注。

此外，士電也配合政府的風力發電和太陽能發電政策，讓重電產品朝向公共工程和新能源應用轉型。士電在台灣也深耕電動車應用。他指出，台灣市場仍是未來2年到3年主要成長的重心。

展望今年營運，謝漢章表示，公司規劃的目標希望能達成。

法人預估，士電今年業績力拚較去年持平，需觀察下半年外部環境變數，以及工程案件進度，今年獲利有機會較去年佳，今年每股純益有機會到2.8元。

從市場分布來看，法人指出，台灣出口業績占士電整體業績比重約6成，中國大陸內需占比約3成。士電也規劃擴展沙烏地阿拉伯、土耳其和俄羅斯等新興市場，銷售各式低壓開關、變頻器和伺服馬達等產品。

在電動機車布局，法人指出，士電持續與電動機車大廠GOGORO合作，也切入與中華的電動機車電裝產品，包括控制器和馬達從6月份開始交貨。（編輯：蘇志宗）1080620

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