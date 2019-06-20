與五星級飯店聯手 飯店式豪宅崛起

（中央社記者韋樞台北20日電）房市研究單位住展雜誌統計，台灣豪宅市場有5棟豪宅真正結合飯店進駐，提供高品質的設施、服務和管理，顯示豪宅由過去強調硬體建設進步到「軟性服務」層級，提升建案的價值。

住展雜誌表示，近年房市吹起「真飯店式」豪宅風潮，全台共計有5件這類豪宅，分別位於北市大直、松江南京、新北市板橋區、及台中和高雄等。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，真飯店式豪宅以高品質的服務和細膩的物管擄獲富豪的心，創造價格的能力更勝於一般豪宅案，成交價格往往是當地的相對高價，這種開發模式可能成為未來豪宅新標竿。

何世昌指出，十餘年來號稱「飯店式管理」的建案相當多，但絕大多數都與飯店無關。但飯店式豪宅案則是飯店結合住宅的開發案，目前全台這5棟真飯店式豪宅案大多與五星級飯店聯手。

何世昌指出，飯店結合住宅的豪宅案，飯店部份可分為直營、非直營兩類。所謂直營是指飯店與建商隸屬同一集團，通常會由飯店人員擔任社區物管；若是非直營，則是建商與飯店業者簽約合作，飯店在約定期限內提供社區住戶服務。

他說，真飯店豪宅的興起，代表台灣豪宅市場正在產生「由硬到軟」質的轉變；從過去主攻建築外觀、豪華公設等建築硬體規劃來引買家，現在已進階到「軟性服務」的層級，藉由提供細膩且多元的服務，來提升建案的價值。

他強調，台灣服務業的水準相當高，由於飯店提供的物管、居家軟性服務，更能貼近富豪的日常需求，更願意花大錢買單。在豪宅建案維持高價下，預料未來提升軟性服務的豪宅案會越來越多。（編輯：鄭雪文）1080620