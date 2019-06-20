期交所股東會通過股利4.25元 續推新商品新制度

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）期交所今天下午舉行股東會，通過每股配發股利4.25元，去年交易量首次突破3億口。期交所董事長許虞哲表示，今年持續推動新商品和新制度。

台灣期貨交易所今天下午舉行股東會，由董事長許虞哲主持，股東會通過每股配發股利4.25元，其中包括現金股利每股3.65元、以及股票股利每股0.6元。

許虞哲指出，台灣期貨市場去年在新產品和夜盤交易持續注入新動能下，全年度交易量達到3.08億口，較前年成長15.95%，是台灣期貨市場年度交易量首次突破3億口大關，交易量挹注營收下，去年淨利達到新台幣25.82億元，創下成立以來新高。

許虞哲指出，期交所近年來研發多元化商品及接軌國際的交易結算制度，國內期貨市場穩健發展。

在新商品部分，許虞哲表示，期交所今年9月底將推出那斯達克100指數期貨及富櫃200指數期貨，滿足國人交易需求。

在制度面，許虞哲表示，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所去年分階段建置期貨市場動態價格穩定措施，今年5月27日實施第三階段，適用商品再擴及到台指選擇權。

夜盤交易也有顯著成長，期交所指出，今年前5月夜盤占日盤交易比重已經達到27%。

展望未來布局，許虞哲指出，未來一年將繼續研議新商品和新制度。期交所指出，今年持續推動具發展潛力的國內類股指數或國內外知名指數期貨上市，今年研議調整鉅額交易制度、降低每筆市價委託口數上限、調整自然人選擇權部位限制標準等。

今年期交所也持續推動期貨市場國際化、市場推廣宣導；對期貨商、結算會員及交易資訊申請使用者管理、市場監理、電腦作業、以及內部稽核作業等措施。（編輯：李信寬）1080620