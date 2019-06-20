展覽商機挹注 六福萬怡住房餐飲吃補

（中央社記者江明晏台北20日電）六福看好今年集團營運表現將V型反轉，其中，位於南港的六福萬怡酒店受惠商務客成長，展會期間的住房率達8成，也同步帶動餐飲業績，看好大展挹注，營運將一路旺至年底。

今年3月南港展覽二館的落成啟用，主要大型展覽集中至南港區擴大舉辦，於6月19日至22日登場的台北國際食品展覽會五展，新增南港二館展區，攤位數增加25%，六福表示，受惠展會商機，參展及觀展商務客挹注台北六福萬怡酒店於展會期間的住房率達8成，餐飲表現也亮眼，「粵亮廣式料理」訂席率已達8成，而自助餐「敘日」訂位則年增2至3成。

隨著舉辦規模擴大，參展的國內外商務客也隨之增加，六福表示，台北六福萬怡酒店為南港區唯一五星級飯店，並且位於四鐵共構的捷運南港車站，凡遇上大型展會期間，六福萬怡酒店住房率至少從8成起跳，並同步帶動宴會及餐飲業績，看好至今年底前，每個月都有大型展覽，都將為六福營運表現增添薪火。

展望今年，六福先前曾表示，成長力道最強的就是六福萬怡酒店，看好南港地區持續發展，會展人潮持續增加，將帶動住房率爬升，今年目標7成以上，全年營收成長至少10%，萬怡去年12月單月損益兩平，力拚盡快達到全年損益兩平的目標。

另外，觀察其他事業體表現，連年虧損的六福皇宮去年底熄燈，減緩營運負面因素，六福村主題樂園在連假效應推動下，第一季總入園人次年增22%，可望挑戰全年總入園人次160萬，年增14%；六福客棧屹立南京松江商圈47年，今年3月初遞件申請危老重建，已取得台北市政府核准通過，預計將打造20層樓以上的商用大樓，轉機題材可期。整體而言，六福看好，集團整體營運今年將呈現谷底反彈。（編輯：黃國倫）1080620