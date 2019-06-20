新台幣走貶 壽險業5月淨匯損轉正1億元

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）金管會統計至5月底，壽險業淨匯損為新台幣829億元，相較4月淨匯損830億元，5月份轉正1億元，金管會今天表示，新台幣走貶，使壽險業兌換利益增加，單月匯損轉正為2017年1月以來首見。

金融監督管理委員會今天公布壽險業前5月獲利及匯損情況，保險業稅前損益為843億元，其中，壽險業稅前損益為773億元，較去年同期增加326億元。

金管會統計至5月底，壽險業兌換利益為3065億元，扣除避險損失為3434億元以及外匯價格準備金460億元，有匯損829億元。不過，相較4月淨匯損830億元，5月單月轉正1億元，也是2017年1月以來首見。

金管會說明，是因為今年截至5月底新台幣兌美元匯率貶值2.86%，而5月份單月新台幣兌美元匯率也貶值2.3%，使壽險業兌換利益增加，讓5月單月匯損轉正。

金管會統計至5月底，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為1020億元，較上月份增加321億元；保險業淨值達1兆6949億元，也較去年同期1兆4677億元，年增15.5%。（編輯：林興盟）1080620