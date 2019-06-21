因應美中貿易戰 第一金降低對中國曝險

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）面對美中貿易戰，第一金控董事長廖燦昌今天表示，已做好準備，將降低對中國大陸曝險，並留意網通、中低階自行車零組件、行李箱，工具機等4產業受衝擊情形，同時控管各海外市場曝險限額。

第一金控今天舉行股東常會，為董事長廖燦昌4月上任後，主持的首場股東會。會中承認2018年度財報EPS為1.4元，並通過每股配發現金股利1元、股票股利0.1元，以昨天收盤價22.7元計算，現金殖利率約4.4%。

廖燦昌表示，2018年第一金控各項核心業務保持成長，集團資產總規模已達新台幣2.94兆元，合併淨收益602.49億元，年增18.54%；年度稅後盈餘173.32億元，連續4年站穩150億元以上水準，稅後每股盈餘（EPS）1.4元。

因應美中貿易戰影響，廖燦昌說，第一金控已做好準備，在財務操作上，將降低並控制對中國大陸曝險，並特別留意網通、中低階自行車零組件、行李箱，工具機等已受到加徵關稅影響產業的業者，主動關心廠商經營、接單情形，是否面臨生產問題、融資因應措施及受影響程度多大。

另一方面，也密切掌握各海外據點當地的金融環境變化，對各地區、產業別曝險設定限額，避免因集中度過高使風險擴增。同時，因應美中貿易戰，不少台商選擇回流台灣投資或至東南亞設廠，對此配合推出「歡迎台商回台投資行動方案」、工業區優惠融資專案等，積極滿足台商資金需求。

廖燦昌說，去年下半年以來，美中貿易摩擦加劇，關稅壁壘興起，影響全球經濟下行，第一金控會隨時注意金融市場變化，在可控制風險前提下，兼顧風險控管、法遵原則，積極推展各項業務，強化數位金融，創造更多報酬回饋股東，並持續支持政府政策。

廖燦昌指出，未來持續將中小企業放款列為重要發展項目，並強化創新創業融資，提供小型微利企業優惠融資。同時，將進一步擴充海外據點，增加海外經營規模，朝向國際區域金融集團目標邁進。（編輯：楊玫寧）1080621