新北市拓展中東非洲巿場 首站伊斯坦堡簽MOU

「2019年新北市政府中東非洲市場拓銷團」20日抵首站伊斯坦堡，由新北市工業會理事長白文亮（左5）與土耳其對外關係總會台灣分會會長卡瑞葉恩（左6）簽訂合作備忘錄。（伊斯坦堡台灣貿易中心提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年6月21日

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）新北市政府率廠商開拓中東和非洲市場，昨天由新北市工業會與土耳其對外關係總會台灣分會簽訂合作備忘錄，盼深化雙邊經貿交流，為土商與台商帶來更多經濟效益。

新北市政府主辦、外貿協會執行「2019年新北市政府中東非洲市場拓銷團」，新北市副市長陳純敬率20家廠商開拓市場，首站昨天在伊斯坦堡辦理貿易洽談會。駐土耳其代表鄭泰祥、土耳其台商會會長馮芷玲與會。

伊斯坦堡台灣貿易中心指出，新北市工業會理事長白文亮與土耳其對外關係總會台灣分會（DIEK）會長卡瑞葉恩（Oguz Karayegen）簽訂合作備忘錄，期許深化台土經貿交流，為土商與台商帶來更多經濟效益。

生產自動門的川富電機業有限公司總經理翁志偉是這個拓銷團的副團長，他表示，土耳其擁有年輕且充滿活力的人口紅利，鼓勵台商前往布局。風扇廠商國際精工股份有限公司經理李承翰說，與當地第一大風扇公司Alfan洽談後，雙方都有合作意願。

據經濟部國際貿易局網站，2018年台、土貿易總額達17億4150萬美元，台灣享有順差逾10億美元，主要出口項目為積體電路、二極體/光敏半導體、金屬加工用綜合加工機、渦輪噴射引擎、合成橡膠及硫化油膏、丙烯酸聚合物、不銹鋼扁軋製品、合成纖維絲紗、切削金屬用車床等。

受里拉貶值影響，2018年雙邊貿易總額年減4.7%。土耳其為台灣在中東最大出口市場。

拓銷團今天走訪當地最大通路商Koctas，並將與伊斯坦堡商會（Istanbul Chamber of Commerce）簽訂合作備忘錄，藉以促進各方面的實質交流。結束伊斯坦堡行程後，拓銷團接下來將前往第2站埃及繼續開拓巿場。（編輯：王永志）1080621