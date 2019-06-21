台水估今年虧損2億元 暫無調漲水價計畫

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台水去年稅前盈餘為新台幣2.38億元，不過，台水表示，今年折舊費將較往年增加，加上給水收入減少，預估全年度將虧損約2億元，不過，目前不會調漲水價。

台灣自來水公司今天舉行股東會，同時舉行2年一度的董事、監察人改選，現任董事長魏明谷、總經理胡南澤續任。

魏明谷致詞時表示，台水經營面臨多項困境，像是新水源開發不易、飲用水水質標準趨嚴、水價長期未能合理反映成本等，都不利於自來水事業經營。

魏明谷指出，且從去年下半年起，工業用水大戶配合政策使用再生水，導致台水工業用水售水量頓減，影響營收。不過，在多方努力下，去年稅前盈餘為2.38億元。

至於今年展望，台水表示，預算數虧損為3000萬元，但因為湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，今年折舊費將較往年增加，在費用增加、收入減少下，預估全年度將虧損約2億元。不過會努力開源節流，並持續推動增收減支、水安全計畫、加速無自來水地區供水改善等八大主軸工作。

台水說，已經20多年沒有調整水價，台水考量經濟狀況及社會觀感，目前不會調漲水價。不過，台水內部有水價調整方案，若經濟部核准通過，台水才會調整。（編輯：林興盟）1080621