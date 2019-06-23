聚焦G20川習會 法人估台股區間震盪

（中央社記者張建中台北23日電）台股上週上漲279.1點，21日收在10803.77點，穩定站上10681點季線，法人預期，台股本週可能區間震盪，G20川習會結果將是市場關注焦點。

美國總統川普與中國國家主席習近平熱線後，雙方確定將在28、29日日本大阪舉行的20國集團(G20)高峰會見面協商，隨著市場對美中貿易戰擔憂情緒趨緩，加上美國聯邦準備理事會(Fed)釋出降息訊號，振奮市場信心，激勵國際股市走揚。

台股在外資持續買超下，21日創波段新高；據統計，外資近一週買超金額累計超過新台幣285億元，推升台股上週指數漲279.1點。

在G20峰會前夕，市場對美中貿易談判及美伊局勢發展保守以對，美股上週五收小黑。道瓊工業指數收跌34.04點，跌幅0.13%；標準普爾500指數跌3.72點，跌幅0.13%；那斯達克指數跌19.633點，跌幅0.24%。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，因貿易戰與景氣循環走入高原期，下半年多國經濟成長可能趨緩，不過，市場資金寬鬆，加上貿易戰有機會舒緩，指數可能呈區間震盪整理格局。

除了G20川習會結果與美中關稅議題有待持續追蹤觀察，陳奕豪指出，新科技應用的成長速度也值得留意。他認為，貿易戰癥結在未來科技的領先，只要雙方不爆發進一步衝突，貿易戰可能加速5G與AI的進展。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球市場高度聚焦美中貿易磋商進度，為牽動市場的關鍵因素，後續必須持續觀察G20中美雙方是否會有實質的結論，作為投資上的重要參考。

此外，外資動向對盤勢方向仍有一定程度的影響，廖哲宏認為，投資人短線也要持續觀察外資籌碼的移動。（編輯：鄭雪文）1080623