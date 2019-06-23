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打敗聯發科 晶焱平均薪資281.6萬稱霸半導體廠

最新更新：2019/06/23 13:25

（中央社記者張建中新竹23日電）靜電防護晶片廠晶焱去年員工薪資費用平均1人達新台幣281.6萬元，超越聯發科的272.1萬元，居上市櫃半導體廠之冠。

據公開資訊觀測站資料顯示，手機晶片廠聯發科去年包含本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資的員工薪資費用175.9億元，員工人數6465人，員工薪資費用平均1人272.1萬元。

聯發科平均1人員工薪資費用不僅高居上市半導體廠之冠，並較上市半導體廠平均水準138.6萬元高出近1倍。

上櫃的晶焱去年員工薪資費用3.46億元，員工人數123人，員工薪資費用平均1人達281.6萬元，超越聯發科，居上市櫃半導體廠之冠。

晶焱去年成功切入固態硬碟與指紋辨識應用，並隨著中國客戶搶進印度市場，推升整體營運維持成長趨勢，總營收達29.05億元，歸屬母公司淨利5.62億元，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益7.58元。

今年來因美中貿易戰，大環境不佳影響，晶焱前5月營收10.45億元，年減13.03%，不過，晶焱將積極增強客戶群、擴大應用領域，力求今年營運仍可維持成長。（編輯：鄭雪文）1080623

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