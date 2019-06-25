疫情隱憂資金轉戰傳產股 大成卜蜂大漲

（中央社記者韓婷婷台北25日電）非洲豬瘟疫情持續延燒，供需失衡帶動國際肉價居高不下，加上正值G20川習會前的不確定性干擾，法人資金轉戰傳產股避險，推動肉品雙雄大成、卜蜂股價連袂爆量大漲。

非洲豬瘟疫情從中國擴大到越南、柬埔寨後，香港跟北韓也傳出疫情，一波未平一波又起，大陸的非洲豬瘟疫情還未降溫，台灣近期又爆發彰化禽流感疫情，讓大成及卜蜂持續成為關注焦點。

卜蜂受惠營運走揚帶動，今年第2季以來股價走勢相當強勁，連續2天大漲，今天早盤最高來到71.9元，漲幅達6.52%，創下2017年7月以來近2年新高點。值得注意的是卜蜂今天截至10時30分止，成交量已放大到14129張，爆出歷史天量。

大成今天同樣開高走高，早盤股價一度來到41.35元，漲幅一度超過5%，創下2018年9月以來新高點，量能已來到8867張，預估將創下2018年3月5日來新高量。

非洲豬瘟拉警報，全台防疫作戰升溫，雞肉替代需求跟著升溫，加上旺季效益加持，市場看好大成及卜蜂成為防疫避險股。不過，由於兩家廠商也有一定比例的豬隻飼養及豬肉銷售，面臨非洲豬瘟疫情在大陸持續擴大，廠商也進入防疫大作戰，希望透過加強全台防疫系統，渡過此一危機，化危機為轉機。

大成指出，全世界有一半豬隻在大陸，受疫情影響、供需失衡，使得近期大陸豬價大漲4到5成，對進口雞肉需求增加，帶動國際雞價上揚，第2季在國際價格推動及端午節旺季需求帶動下，雞價維持在高檔區。

卜蜂董事長鄭武樾表示，第2季及第3季將逐季走高，今年整體看來飼料成本已獲得改善，獲利有機會較去年成長。因為非洲豬瘟的問題，採購主軸似乎偏重在雞肉部分，在雞肉替代需求拉升下，價格持續高漲，台灣肉雞市場未來不看淡，不過土雞預估到中秋節會比較好。（編輯：林沂鋒）1080625