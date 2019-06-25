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Spotify狀告歐盟指蘋果壟斷 蘋果回應所言不實

最新更新：2019/06/25 12:12
針對串流音樂服務商Spotify向歐洲反托拉斯主管機關指控蘋果意圖妨礙競爭，透過App Store抽成達30%，蘋果24日表示，抽成收費占Spotify訂戶不到1%。（中央社檔案照片）
針對串流音樂服務商Spotify向歐洲反托拉斯主管機關指控蘋果意圖妨礙競爭，透過App Store抽成達30%，蘋果24日表示，抽成收費占Spotify訂戶不到1%。（中央社檔案照片）

（中央社紐約24日綜合外電報導）針對串流音樂服務商Spotify向歐洲反托拉斯主管機關指控蘋果意圖妨礙競爭，透過App Store抽成達30%，蘋果今天回應表示，蘋果抽成收費占Spotify訂戶不到1%。

蘋果公司（Apple Inc）說，在1億Spotify premium訂戶中，蘋果僅對68萬訂戶抽成15%，非30%。

路透社報導，Spotify擁有總數2億1700萬客戶，包括免費用戶。升級到沒有廣告的Premium訂戶需支付月費，或在試用期間免費。

蘋果自家串流音樂服務Apple Music與Spotify服務形成直接競爭關係。3月間Spotify狀告歐盟指出，蘋果掌控了App Store，透過抽成，造成對手爭取音樂訂戶的阻礙，形成不公平競爭。

路透報導，蘋果對透過App Store採購的消費者最初抽成30%，在1年之後，降至15%。

Spotify與蘋果互槓，指蘋果在逾100個國家掌控所有的計費與支付機制。但蘋果回應說，目前對任何Spotify premium訂戶抽成並不是30%，只有很少部分受到付費影響。

蘋果在回應中表示，Spotify在2014年至2016年間使用App Store計費系統，有68萬premium訂戶在此一期間簽約，因此付費超過1年。而Spotify為這些訂戶支付給蘋果費用為15%。

蘋果也說，過去3年間簽約的premium訂戶，Spotify並沒有付給蘋果一毛錢，因為Spotify已經沒有使用蘋果的app內購買系統。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1080625

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