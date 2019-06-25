康控5月每股淨利0.4元 拚第2季彌平首季虧損

（中央社記者韓婷婷台北25日電）康控-KY今天公布財報自結數，5月營收新台幣4.1億元，年減12%，稅後盈餘4700萬元，年增16%，EPS為0.4元，年增4%，順利虧轉盈，預計第2季可維持獲利並彌平第1季虧損。

康控因近期股價以及交易量變化達警示標準，今天公布自結數，符合預期由虧轉盈，5月EPS為0.4元。康控表示，第2季恢復獲利動能，營運將在第1季落底，6月營收及獲利都會較5月再成長，第2季有機會將首季虧損彌平。

因美中貿易戰干擾，加上蘋果iPhone新機表現不佳，康控-KY今年首季受到客戶消化庫存衝擊，業績下滑，單季陷入虧損，稅後虧損1.56億元，每股虧1.33元。

日前康控董事長呂朝勝在股東會表示，美系客戶聲學元件產品從間接變成直接合作，並新增穿戴式及消費產品，由於供貨品項增加，且車用等新產品出貨開始放量，今年下半年不只會比上半年好，也會比去年同期好，康控-KY預估，今年獲利將力拚與去年持平。

在車載鏡頭方面，康控-KY已接獲國際電動車大廠訂單，目前正在測試打樣生產中，近期可望出貨。

康控近幾年積極擴大產品應用及分散客戶，預料最大客戶上半年沒什麼特別變化，但隨著其他新產品進入量產出貨，既有聲學元件產品比重會逐季、逐年下降。

康控預估今年全年聲學元件營收占比約50%，汽車產品占8%至10%，模治具及自動化產品占8%至10%，新產品精密零部件占20%至24%。（編輯：郭萍英）1080625