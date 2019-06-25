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金管會端壽險業盈餘平穩機制 發布保險法解釋令

最新更新：2019/06/25 20:12

（中央社記者潘姿羽台北25日電）為了健全壽險業財務結構穩定性，金管會訂定保險法第145條之1第2項規定解釋令，壽險業今年起，長年期債券賣掉所賺盈餘，應按剩餘年限分年認列，形同盈餘的平穩機制，不會影響財報。

金管會表示，為了健全台灣壽險業財務結構的穩健性，並增強壽險業清償能力，壽險業應自今年1月1日起，就3類未到期債務工具除列損益依名目稅率20%的稅後金額提列特別盈餘公積，應按剩餘到期期間，逐年攤銷釋出為可供分配盈餘。

金管會官員說明，解釋令指的是長年期債券，包含會計評價方式為非按公允價值衡量的金融資產；會計評價方式為按公允價值衡量，且其變動列入其他綜合損益的金融資產；以及會計評價方式為按公允價值衡量且其變動列入損益，並適用覆蓋法的金融資產。

官員表示，除了剩餘到期年限無法確定者，得以10年攤銷認列外，否則依除列標的剩餘到期期間，逐年攤銷釋出為可供分配盈餘；攤銷年期的剩餘到期期間計算方式，未滿1年部分以1年計。

金管會官員解釋，過去擔心壽險業把長年期債券賣掉後，變成一次性獲利，全都滾到當年的可分配盈餘，這次解釋令的用意，便是考量保險業資產配置特性，希望把獲利逐步釋出；今年的盈餘分派是認列在明年，因此今年處分的債券就適用新制。（編輯：林淑媛）1080625

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