華航預計砸770億元購新機 提升營運效益

（中央社記者韋樞台北25日電）華航今天董事會通過約耗費新台幣770億元購買3架777F貨機和11架A321neo窄體客機。華航表示，此次購機後，自長程至區域航線機隊將煥然一新，全面提升營運效益。

至於交機時程，華航表示，將於簽約後適時公布。

華航董事會決議向波音購進3架777F貨機，每架交易金額不超過3.522億美元，交易總金額不超過10.566億美元。

另外，華航擬向空中巴士公司購進11架A321neo單走道客機，每架交易金額不超過1.295億美元，交易總金額不超過14.245億美元；連同3架貨機，共耗費不超過24.811億美元（約新台幣770億元）。

華航表示，日前已啟動與空巴公司採購11架A321neo協商作業，為鎖定交機時間帶，簽署協議備忘錄（Memorandum of Agreement,MOA），接下來雙方將正式簽署購買合約。華航5月8日的董事會已通過引進14架A321neo「租機」，預計自2021年起派飛區域航線。

華航強調，購進新窄體客機將是華航繼引入10架777-300ER長程大運量客機及14架A350-900新長程中運量客機後，另一個重要里程碑；藉著引進新機降低燃油成本和起降噪音，且自長程航線至區域航線的機隊全數煥然一新，有助全面提升營運效益。

在貨機方面，華航5月中與波音公司正式啟動777F貨機研議案，並簽署合作備忘錄，研議範疇含3架確定訂單及3架選購權。

華航說，新貨機採用與客機相同的GE 90型發動機，有助發動機管理優化並降低維修成本。飛航組員完成差異訓練後，即可執行飛行任務，可彈性運用機組人力。

華航指出，777型貨機比747-400F貨機省油超過20%，為酬載營運效益較佳的雙發動機全貨機，可加強貨運競爭力。這3架777F貨機預計陸續投入歐美航線與部分區域線，逐步替換部分營運中的747-400F貨機。（編輯：張均懋）1080625