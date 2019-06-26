台灣大瞄準跨境物聯網 盼進軍國際

（中央社記者江明晏台北26日電）5G商轉倒數，台灣大今天參與「MWC上海」，瞄準跨境物聯網商機，盼在亞洲各國開花結果，進軍歐洲，並尋求5G商轉後的合作商機。

5G浪潮勢不可擋，國家通訊傳播委員會(NCC)快馬加鞭的公佈5G釋照時程，預計明年元月發出5G執照，意味著台灣5G商轉也將提前報到。

為因應這股世界潮流，台灣大哥大已積極布局5G相關應用，並出席今天登場的「MWC上海」，與多國行動業者磋商交流，擬洽談規劃中的「跨境設備物聯網整合方案」，為5G和IoT布局搶得先機。

台灣大繼今年2月攜手工研院，前進巴塞隆納MWC(世界行動通訊大會)展出5G應用技術後，再度率團前往上海參加亞洲MWC，由台灣大企業用戶事業群副總經理陳惠玟領軍前往，分享台灣大於智慧城市、智慧停車、智慧量表、智慧零售、智慧節能等領域的成果，並尋求5G商轉後的跨境合作商機。

陳惠玟表示，台灣大身為亞太地區最大行動通訊聯盟Bridge Alliance的台灣獨家會員，目前除了積極布局東南亞市場外，更將與新加坡、日本、澳洲等10多國的聯盟成員合作，洽談跨境物聯網與車聯網等應用事宜，期透過這次亞洲MWC的機會，讓規劃中的「跨境設備物聯網整合方案」能夠陸續在亞洲各國開花結果，再進一步將此整合方案的觸角擴展至歐洲及美洲市場。

今年上海MWC盛會，預計吸引來自全球110多個國家的550家企業共襄盛舉，尤其美國、南韓、英國等國家已率先開通5G網路，讓全球5G進入緊鑼密鼓的商轉布署期，這也將是本次MWC的焦點所在。台灣大表示，5G因具備超高速、低延遲等特性，將開啟全新產業與應用技術，例如今年上海MWC會場，就將展出5G支援的遠端外科手術，以做為未來發展智慧醫療的參考。

台灣大7月將展示5G相關智慧應用，同時規劃帶領物聯網生態系的國內合作夥伴們一起進軍國際，把台灣大物聯網設備輸出國外，運用跨境物聯網技術為企業用戶提供更多樣的創新服務。（編輯：林興盟）1080626