外銷訂單國內生產比重超越陸港 4年來首見

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）經濟部調查顯示，美中貿易戰促使廠商移轉產線，去年國內生產比率占47.9%，較民國106年提高1.1個百分點，這也是自104年以來，國內生產比率首度高於在中國及香港。

為了瞭解外銷廠商接自海外訂單的生產方式及產品銷售流向，經濟部統計處進行「外銷訂單海外生產實況調查」，並於今天公布結果；調查顯示，外銷廠商在國內生產比率略升，觀察去年海外訂單，在國內生產比率占47.9%，較民國106年提高1.1個百分點。

統計處分析，傳統貨品去年上半年接單暢旺，加上去年下半年受到美中貿易戰影響，部分廠商將生產線移回國內生產，讓國內生產比例提升，這也是自104年以來，國內生產比率首度高於在中國及香港生產比率。

值得注意的是，調查顯示，在中國大陸及香港有生產據點的業者，有15.8%有意移轉生產線或是調整產線。

在可複選情況下，43.4%業者有意在今年轉移產線，19.7%在明年移轉，有18%的業者已在去年移轉，其他時間則占25.4%；廠商有意移轉的地區，以移往東協占49.2% 最高，其次則是移回國內，占41.8%。

按貨品觀察，以紡織品、基本金屬製品及電機產品移至東協比率較高，均超過7成；資訊通信產品將產線移回國內最多，占比達70.8%，光學器材占66.7%，機械則是50%。

統計處表示，受美中貿易紛爭影響，台灣廠商考慮將勞力密集產業移往東協，而科技產業、高階製程則是移回國內，有助於國內生產比率逐年提升。

經濟部表示，今年調查家數達2770家， 回收有效樣本2734家，回收率98.7%。（編輯：張均懋）1080628