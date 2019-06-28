WSJ：蘋果新Mac Pro桌機生產 從美國移往中國

（中央社班加羅爾28日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）引述熟悉內情人士報導稱，蘋果公司（Apple Inc）正把新Mac Pro桌上型電腦的生產地點從美國移往中國。

蘋果採取此舉的時機，正值美國川普政府已把總值2000億美元進口中國商品的關稅調升至25%，且揚言對另外3000億美元進口中國商品加徵關稅。

報導稱，蘋果已委託代工大廠廣達電腦（Quanta Computer）生產此要價6000美元（約新台幣18.6萬元）新桌上型電腦，且正在上海附近一家工廠加緊生產。

蘋果發言人表示：「與我們的全部產品相同，新Mac Pro是在加州設計及打造，零組件來自包括美國在內的好幾個國家。最終組裝僅只是製造過程的其中一環而已。」

據「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，著手重組供應鏈的蘋果，上週要求主要供應商，評估把15%到30%產能從中國移往東南亞的成本影響。

中國是蘋果產品的重要市場以及主要生產中心。截至3月底止當季，蘋果總營收當中將近18%來自大中華區。（譯者：劉學源）1080628